Мегапроект переселения: пять вопросов о программе реновации

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Темпы строительства по программе реновации продолжают расти, количество вводимого жилья множится от года к году. Все больше жителей ветхих пятиэтажек включаются в процесс переселения, в связи с этим в редакцию продолжают поступать вопросы от жителей. Эксперты ответили «Вечерней Москве» на пять самых острых вопросов, которые возникают сегодня у участников программы.

Как экономическая ситуация отразилась на темпах строительства жилья по реновации?

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы:

— В общей сложности с момента запуска программы реновации в Москве построено три миллиона квадратных метров жилья, а еще семь миллионов квадратных метров строится и проектируется.

Если в прошлом году завершено строительство одного миллиона квадратных метров, а на этот запланировали 1,2 миллиона «квадратов», то в 2024 году построим 1,9 миллиона квадратных метров. Начиная с 2025 года будем возводить более чем по два миллиона квадратных метров в год.

Так, 20 жилых домов строят для переселения по программе реновации на северо-востоке столицы. С начала этого года в округе ввели два дома в районах Южное Медведково и Бабушкинский. Всего в СВАО новые квартиры по программе получат жители 499 зданий жилой площадью более 1,4 миллиона квадратных метров. В районе Головинский на Онежской улице, владение 35, корпус 6, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе. В районе Люблино на улице Краснодарской, владение 6, в этом году введут жило дом для переселения. Фасады выполнят в классической бело-бежевой гамме «какао с молоком».

В 2024 году введут жилой дом для переселения по программе реновации в районе Академический по адресу: улица Кедрова, владение 16. В настоящее время идет возведение надземной части здания. В районе Северное Измайлово по адресу: 11-я Парковая улица, земельный участок 57, в 2024 году введут в эксплуатацию четыре жилых корпуса.

По какому принципу происходит переселение участников программы реновации, проживающих в Новой Москве?

Валерий Теличенко, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации:

— Жителям Троицкого и Новомосковского административных округов важно знать, что переселение в ТиНАО происходит в границах округа, в котором расположен дом, включенный в программу реновации. Если житель проживает в Новомосковском округе, то в Троицкий его уже не могут переселить, согласно законодательству, и наоборот. Эти гарантии прописаны в Федеральном законе «О статусе столицы Российской Федерации», а также в Законе города Москвы «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».

В Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации с вопросами о реновации поступают обращения от жителей со всей Москвы, в том числе и из Новой Москвы. Мы отвечаем на разные вопросы, в том числе разъясняем гарантии, которые предоставляет москвичам программа реновации. Хочу подчеркнуть, что все дома, возводимые по реновации, строятся по единым стандартам, независимо от того, расположен дом в Центральном округе или в Новомосковском. Везде квартиры сдаются с улучшенной отделкой, которая предполагает, что в квартире сразу можно начать жить.

Можно ли сократить сроки реализации программы и переселить всех быстрее?

Елена Николаева, председатель Комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию:

— Чаще всего жители столицы просят ускорить процесс переселения, боятся свертывания программы реновации из-за кризиса и проблем с импортозамещением. Однако строительная отрасль Москвы приняла вызов достойно, есть понимание, что программа будет выполнена в срок. Повысить темпы поможет законопроект о сокращении сроков переселения, который уже прошел первое чтение в Государственной думе. Сейчас на переселение — выражение согласия с предложенным вариантом жилья — отводится 90 дней, но практика показывает, что 90 процентов жителей принимает решение за 30 дней. Надеюсь, что этот закон вскоре будет принят.

Кроме того, нам удалось решить и задачу по освобождению от налогов компенсаций за недополученные квадратные метры в случае, если люди приняли решение переселиться в квартиру меньшей площади.

Возникла необходимость запросить помощь в перевозке вещей. Как это сделать?

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

— Помощь переезжающим предоставляется при переезде в соответствии с гарантиями, предусмотренными программой реновации. Грузчики помогают перевезти имущество, в том числе тяжелые и габаритные вещи, включая мебель и бытовую технику. Исключение — ценные предметы, документы и домашние животные. Услуга становится доступна после заключения договора на новую квартиру. Удобнее всего оформить заявку с помощью суперсервиса «Помощь в организации переезда» на mos.ru.

Какова судьба домов с авторской архитектурой, попавших в программу, но не снесенных?

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

— Ряд жилых домов, которые также вошли в программу реновации и будут расселены, являются объектами авторской архитектуры и будут сохранены. В утвержденный перечень вошли 218 таких объектов, для 35 из которых определено функциональное назначение. После проведенных работ по реконструкции дома будут перепрофилированы под социальные и административные объекты. Москвичи, проживающие в домах авторской архитектуры, получат равнозначное жилье в современных и комфортных новостройках.

КСТАТИ

Переселение по реновации происходит в три этапа. Это обусловлено спецификой строительства в мегаполисе и отсутствием нужного количества земельных участков для единовременного переселения. Новые дома строят в том числе на местах уже снесенных домов. Первый этап программы продлится до 2024 года, второй — с 2025 по 2028 год, третий — с 2029 по 2032 год.

ЗАКОН

При реализации программы реновации оптимизируются многие административные механизмы и применяются новые, к примеру, закон о комплексном развитии территорий (КТР). Уже принято решение по семи проектам КТР для программы реновации. В завершающей стадии находится освобождение территории КТР в Зюзине на Одесской улице. На этой площадке планируют возвести порядка 140 тысяч квадратных метров жилья для переселения участников программы реновации.

ИНСТРУКЦИЯ

Сервис «Переезд по программе реновации» размещен на портале mos.ru (https://www.mos.ru/services/pereezd/) и содержит в себе общую и персональную инструкции для участников программы. Они дают детализированное описание процесса переезда, информацию о статусе переезда. Также с помощью сервиса можно записаться на осмотр предложенной квартиры, подать заявление на устранение строительных дефектов, подать документы для оформления договора и записаться непосредственно на заключение договора. Там же можно заказать помощь в переезде. Для этого нужно заполнить заявку, отправить ее и ждать подтверждения. К приезду грузчиков нужно собрать вещи, по возможности разобрать мебель.

ЦИФРЫ

По программе реновации в работе находится порядка 400 домов. Из них 2,5 миллиона квадратных метров строится, еще 4,5 миллиона проектируется. В 2023 году планируется начать переселение более 40 тысяч жителей. На данный момент для строительства жилья подобрано 565 стартовых площадок площадью 9,2 миллиона квадратных метров.

СПРАВКА

В 2022 году в Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации поступило почти 30 тысяч обращений москвичей, около 800 из них — от жителей Новой Москвы. Обратиться за помощью в Общественный штаб можно по телефону горячей линии 8 (495) 548-20-80, а также по электронной почте: renovation@shtab.opmoscow.ru. Также по телефону горячей линии можно записаться на очный прием в штабе, который располагается по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Вход в здание осуществляется по паспортам.