Все документы на квартиру можно будет оформить онлайн

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Депутаты Мосгордумы провели ежегодный круглый стол, посвященный реализации программы реновации.

Ежегодно на круглом столе в Мосгордуме для обсуждения реновации собираются представители всех ведомств, ответственных за реализацию программы. Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева отметила в первую очередь растущие темпы программы.

— К моменту проведения прошлого круглого стола в марте 2022 года в эксплуатацию было введено два миллиона квадратных метров жилья, построено 185 жилых домов, переселено 48 тысяч человек. К концу 2022 года введен еще один миллион квадратных метров жилья, плюс 43 дома, переселено и переселяются уже более 100 тысяч человек, — рассказала Елена Николаева.

Один из основных показателей того, что программа реновации наращивает темпы, — количество стартовых площадок.

— Если на старте было 210 площадок с градостроительным потенциалом 2,9 миллиона квадратных метров, то к концу прошлого года этот показатель уже превысил девять миллионов квадратных метров. На этих территориях можно будет переселить более 300 тысяч жителей, — сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Сегодня в работе находятся 380 домов площадью семь миллионов квадратных метров. Из них примерно половина уже строится.

При формировании бюджета города были заложены средства на ввод в эксплуатацию в ближайшую трехлетку пяти миллионов «квадратов» жилья по программе реновации. Кроме того, в городском бюджете предусмотрены средства на строительство 30 новых объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник.

Параллельно со строительством развивается и административный механизм программы. Так, участники программы могут воспользоваться суперсервисом «Помощь при переезде по программе реновации».

По словам заместителя руководителя Департамента городского имущества Москвы Антона Сорокина, суперсервис переводит в электронный вид практически всю коммуникацию между жителями и органами исполнительной власти: получение уведомлений о переезде, письмо с предложением равнозначной квартиры, запись на осмотр жилья, на подписание договора, на получение выписки из ЕГРН — все это можно сделать онлайн. Исключением на данный момент является лишь непосредственно подписание договора и получение ключей.

— Наша задача на этот год — сделать подписание договоров и согласий на предлагаемые квартиры с использованием электронной цифровой подписи, чтобы у жителя была возможность: либо ты придешь очно, либо это можно сделать удаленно, — отметил Антон Сорокин.

На данный момент 378 домов, вошедших в программу реновации, уже полностью расселили, 156 из них снесли. После расселения жильцов корпус дома отключают от всех инженерных коммуникаций — электросетей, водопровода, канализации, тепловых сетей. После этого начинается его демонтаж.

Только в январе 2023 года расселили уже 16 старых домов, а новые квартиры получили свыше трех тысяч москвичей. На месте этих домов в будущем возведут новостройки для участников следующих этапов реновации.