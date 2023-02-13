Заботимся о каждом пациенте: жители столицы высоко оценили новый стандарт поликлиник

Врач ультразвуковой диагностики филиала № 2 детской городской поликлиники № 38 Ольга Залилова работает с новым современным УЗИ-аппаратом. С его помощью она может проводить более широкий спектр исследований пациентов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Проточный пер., 3-5с1 Карта всех событий

13 февраля был впервые опубликован рейтинг городских детских поликлиник. Лучшей, по мнению пациентов, стал филиал № 2 детской поликлиники № 38 в Проточном переулке.

Современные стандарты медицины сегодня — это не просто свежевыкрашенные стены и красивая мебель, но прежде всего отношение к пациенту. Если на приеме врач к тебе добр и внимателен, а вокруг стоит современное оборудование, ты сидишь на удобном стуле, а сумку поставил на специальную подставку, то приходить в такую поликлинику однозначно приятнее, особенно на профилактические осмотры.

В Москве уже несколько лет действует новый стандарт, по которому преображаются медучреждения города. Филиал № 2 детской поликлиники № 38 был одним из первых, где провели капитальный ремонт. Здание изменилось до неузнаваемости и после открытия моментально завоевало любовь пациентов, особенно маленьких.

— В работе мы следуем принципам пациентоориентированности, — отметила заведующая филиалом Ирина Нагаева. — При входе всех встречают приветливые администраторы, которые всегда помогут с любым организационным вопросом, подскажут, на какой этаж и в какой кабинет нужно идти.

По ее словам, особое внимание уделяется комфортной и благоприятной атмосфере среди сотрудников поликлиники.

— Ведь от этого зависит и качество медицинского обслуживания наших пациентов. У медперсонала есть комната отдыха, где они могут перекусить, отдохнуть, обсудить интересные случаи из практики. Там стоят диваны, микроволновка, — добавила заведующая.

Конечно, создан комфорт для пациентов. Ирина Нагаева рассказала, что на первом этаже расположено кафе.

— Для многих родителей с детьми уже стало традицией после визита к врачу заглядывать туда за чем-нибудь вкусным, чтобы порадовать малыша, — отметила она.

Оснащение поликлиники — самое современное. Стоит новый рентген-аппарат, ЛОР-комбайн со всеми опциями, в кабинете хирурга — оборудование, с помощью которого можно проводить даже небольшие операции.

— После ремонта нам поставили современный УЗИ-аппарат экспертного класса. Благодаря ему исследования вышли на новый уровень, а помимо брюшной полости и почек, можем смотреть суставы, сосуды, причем даже у грудничков, — поделилась врач ультразвуковой диагностики Ольга Залилова.

Отзывы пациентов об этой поликлинике — только положительные. Москвичка Светлана Куприянова пришла на прием со старшим сыном Назаром.

— На самом деле поликлиника — лучшая! Записаться к врачу можно без проблем, врачи очень доброжелательны, к ребенку всегда находят подход, — отметила она. — Я очень довольна.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в рейтинг детских поликлиник Москвы попали 176 учреждений, расположенных во всех районах города. В программу капитального ремонта поликлиник вошли 200 медучреждений — это почти 50 процентов амбулаторного звена. В 2023 году на ремонт и переоснащение современным оборудованием поликлиник и больниц в бюджете Москвы предусмотрено 87,9 миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Мы проводим масштабную программу по преобразованию столичных поликлиник в Москве. Мы кардинально меняем подход к организации работы медицинских учреждений и формируем среду, в которой врачи и пациенты доверяют друг другу. От этого во многом зависят приверженность человека к лечению и следование всем рекомендациям специалиста. Именно поэтому мы предложили родителям, которые хотя бы раз в течение прошлого, 2022 года были в детской поликлинике, пройти специальный опрос.