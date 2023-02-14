В столичных центрах госуслуг «Мои документы» рассказали о том, какие отзывы оставляют москвичи

Фото: Пресс-служба МФЦ

14 февраля отмечается День Святого Валентина, или День всех влюбленных — самый романтичный праздник в году. В этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Но любовь бывает разная. Например, любовь к своему делу.

Сегодня столичные центры госуслуг — точки притяжения для всех горожан. Офисы «Мои Документы» создают комфортную среду для каждого москвича. Здесь понимают, что время — главная ценность, и создают пространство, где жители могут быстро и качественно оформить необходимые документы. Посетители с благодарностью относятся к работе сотрудников центров госуслуг и регулярно оставляют положительные отзывы и добрые пожелания. Рассказываем некоторые из них.

Центр госуслуг района Головинский

Не первый раз обращаемся в центр госуслуг Головинский. Хочется отметить, что все больше становится специалистов, желающих с душой работать в вашем офисе.

Благодарим специалиста Илларионову Светлану Олеговну за то, что несмотря на свой юный возраст она проявила себя как опытный сотрудник, умеющий слышать и помогать пожилым людям.

Центр госуслуг района Даниловский

Хочу отметить слаженную работу сотрудников на ресепшене. Очень все ясно и доброжелательно поясняют, помогают, консультируют. Есть такое выражение «Театр начинается с вешалки», про ваш центр хочется сказать: «Офис начинается с администраторов». И от того тепла, которое исходит от сотрудников, хочется сказать, что это самый лучший Большой театр района, после посещения которого ты выходишь только в самом хорошем настроении. Спасибо вам, сотрудники центра госуслуг Даниловского района!

Центр госуслуг района Выхино-Жулебино

В офисе «Мои Документы» Москвы я всего третий раз, так как жила в другом регионе. Не могу не выразить своего восторга и благодарности этому прекрасному коллективу, который трудится под девизом «Человек на первом месте». Внимательные, добрые, отзывчивые сотрудники этой организации не только высококлассные специалисты, но и душевные люди. Мне пока довелось общаться с некоторыми из них, и все оставили самые добрые впечатления. Не могу не назвать Марию Копылову, Наилю Палтусову, а также Екатерину Морозову. Каждая из них на своем месте! С низким поклоном, Ветеран труда.

Центр госуслуг района Дорогомилово

Я всегда хожу к вам с хорошим настроением. Сотрудники очаровывают своим обслуживанием, вниманием, корректностью с первых шагов. Они приветливы, терпеливы, милы, помогают мне уже не в первый раз. Всю команду этого учреждения возглавляет очень профессиональный руководитель Нелли Михайловна Цветкова. Благодарю вас за все, успехов в вашем непростом труде.

Центр госуслуг района Бирюлево Восточное

Очень хочется отметить ответственный подход, внимательное отношение к памяти ушедших участников Великой Отечественной войны. Мне помогли оформить документы моего отца для «Бессмертного полка». Теперь память о нем — мастере бронетанковых войск, участнике Курской битвы — останется не только у дочери и внуков, но и в материалах городского архива. Спасибо Логачеву Виктору Владимировичу, ведущему специалисту, за профессиональное, внимательное, сочувственное отношение.