Будущих инженеров обучают профессии чертежника

Педагог дополнительного образования колледжа «26 КАДР» Анна Козенкова преподает основы черчения ученикам инженерных классов московских школ. Такие занятия помогают ребятам улучшить пространственное мышление / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, 2-я Фрезерная улица, 8 Карта всех событий

14 февраля в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 в районе Люблино прошло занятие для учеников школы № 1569 по направлению «чертежник-конструктор».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вернуть в школьную программу уроки черчения. Она обратилась с официальным письмом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

— В связи с ведением странами Запада против РФ гибридной войны, включающей экономические санкции, критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области, — говорится в документе, направленном депутатом в министерство.

Тем временем московские школьники уже изучают этот предмет в рамках программы инженерных классов. И не просто изучают, а на профессиональном уровне: все ученики по направлению 10-х инженерных классов на базе колледжей освоят специальность «чертежник-конструктор».

— Предпрофессиональное образование помогает московским старшеклассникам не только знакомиться с будущей профессией, но и за время обучения в школе получить специальность, которая станет первым шагом в построении своей успешной карьеры.

Каждый выпускник предпрофессионального класса вместе с аттестатом получит свидетельство о квалификации, с которым при желании сможет сразу устроиться на работу, — рассказала Наталия Кисе лева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

Она добавила, что подготовка по специальности «чертежник-конструктор» — это важный этап обучения, поскольку без умения чертить невозможно представить себе настоящего инженера.

— Ребята проходят профессиональную практику с мастерами производственного обучения, а в школах на практикумах они занимаются на современном оборудовании и строят чертежи в виртуальных лабораториях в МЭШ, — добавила Киселева.

В колледже «26 КАДР» занятия ведет педагог дополнительного образования Анна Козенкова. Она рассказала, что обучение длится с октября по май.

— Первый модуль был посвящен графической геометрии, мы занимались ручным построением деталей, изучали именно основы черчения, виды линий, фигур и многое другое, — поделилась она.

Во втором модуле ребята перешли уже к работе за компьютерами в специальных программах.

— А в третьем модуле ребята должны будут сделать свой проект, например, с помощью 3D-моделирования создать дом своей мечты, — добавила Анна Козенкова.

По словам педагога, черчение играет важную роль в развитии пространственного мышления.

— Конечно, эти навыки крайне нужны будут инженерам, конструкторам, но пригодятся и в обычной жизни, например при ремонте квартиры, дома, — уточнила она.

Ученица 10-го инженерного класса школы № 1569 Полина Шанина хочет стать архитектором или инженером-проектировщиком.

— На уроках черчения я стала лучше понимать геометрию. Да и в целом мне нравится чертить, — поделилась она.

Полина рассказала, что в наследство от дедушки ей достался набор для черчения, которым она теперь пользуется.

КСТАТИ

Возможность освоить дополнительную профессию по профилю своего обучения есть и у учащихся других направлений предпрофессиональных классов столичных учебных заведений. Например, ученики ИТ-классов пройдут обучение по программе «оператор ЭВМ», а учащиеся медицинских классов — по программе «младшая медицинская медсестра».