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Будущих инженеров обучают профессии чертежника

Марьяна Шевцова
Город
Будущих инженеров обучают профессии чертежника
Педагог дополнительного образования колледжа «26 КАДР» Анна Козенкова преподает основы черчения ученикам инженерных классов московских школ. Такие занятия помогают ребятам улучшить пространственное мышление / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, 2-я Фрезерная улица, 8 Карта всех событий

14 февраля в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 в районе Люблино прошло занятие для учеников школы № 1569 по направлению «чертежник-конструктор».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вернуть в школьную программу уроки черчения. Она обратилась с официальным письмом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

— В связи с ведением странами Запада против РФ гибридной войны, включающей экономические санкции, критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области, — говорится в документе, направленном депутатом в министерство.

Тем временем московские школьники уже изучают этот предмет в рамках программы инженерных классов. И не просто изучают, а на профессиональном уровне: все ученики по направлению 10-х инженерных классов на базе колледжей освоят специальность «чертежник-конструктор».

— Предпрофессиональное образование помогает московским старшеклассникам не только знакомиться с будущей профессией, но и за время обучения в школе получить специальность, которая станет первым шагом в построении своей успешной карьеры.

Каждый выпускник предпрофессионального класса вместе с аттестатом получит свидетельство о квалификации, с которым при желании сможет сразу устроиться на работу, — рассказала Наталия Кисе лева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

Она добавила, что подготовка по специальности «чертежник-конструктор» — это важный этап обучения, поскольку без умения чертить невозможно представить себе настоящего инженера.

— Ребята проходят профессиональную практику с мастерами производственного обучения, а в школах на практикумах они занимаются на современном оборудовании и строят чертежи в виртуальных лабораториях в МЭШ, — добавила Киселева.

В колледже «26 КАДР» занятия ведет педагог дополнительного образования Анна Козенкова. Она рассказала, что обучение длится с октября по май.

— Первый модуль был посвящен графической геометрии, мы занимались ручным построением деталей, изучали именно основы черчения, виды линий, фигур и многое другое, — поделилась она.

Во втором модуле ребята перешли уже к работе за компьютерами в специальных программах.

— А в третьем модуле ребята должны будут сделать свой проект, например, с помощью 3D-моделирования создать дом своей мечты, — добавила Анна Козенкова.

По словам педагога, черчение играет важную роль в развитии пространственного мышления.

— Конечно, эти навыки крайне нужны будут инженерам, конструкторам, но пригодятся и в обычной жизни, например при ремонте квартиры, дома, — уточнила она.

Ученица 10-го инженерного класса школы № 1569 Полина Шанина хочет стать архитектором или инженером-проектировщиком.

— На уроках черчения я стала лучше понимать геометрию. Да и в целом мне нравится чертить, — поделилась она.

Полина рассказала, что в наследство от дедушки ей достался набор для черчения, которым она теперь пользуется.

КСТАТИ

Возможность освоить дополнительную профессию по профилю своего обучения есть и у учащихся других направлений предпрофессиональных классов столичных учебных заведений. Например, ученики ИТ-классов пройдут обучение по программе «оператор ЭВМ», а учащиеся медицинских классов — по программе «младшая медицинская медсестра».

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