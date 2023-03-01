Даже фанаты авто предпочтут быструю и удобную электричку

Илья и Алла Тодоровы ездят из Царицына на электричках МЦД-2 и уже давно забыли о пробках / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За 11 лет население Москвы выросло на 1,75 миллиона, впервые превысив 13 миллионов человек. Это предъявляет новые требования и к уровню транспортной инфраструктуры.

С 2011 года в Москве открыли 78 новых станций метро, построили и реконструировали около тысячи километров автодорог и свыше 180 километров железных дорог. Об опыте и перспективах решения транспортных вопросов в столице «Вечерняя Москва» побеседовала с экспертами.

— Все современные мегаполисы так или иначе вынуждены решать транспортную проблему, — подчеркивает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. — Москва как одна из наиболее динамично развивающихся городских агломераций уделяет этому вопросу огромное внимание. Колоссальные темпы строительства автомагистралей, линий метро и железных дорог позволили городу не только не встать в сплошную пробку, но и создали задел на будущий рост.

По словам эксперта, по-настоящему заметный результат дает комплексный подход — необходимо параллельное развитие различных видов транспорта и их объединение в единую систему с комфортными маршрутами передвижения и пересадками. Примером могут служить такие мегапроекты столицы, как МЦК, МЦД, БКЛ, хорды.

— Кроме того, для интеграции различных видов транспорта в единую сеть планируется построить несколько десятков пересадочных узлов, сравнимых с комфортными вокзалами, — говорит Михайленко. — Не менее важную роль в общей дорожной ситуации играют небольшие районные проезды. В рамках программы реновации предусмотрено строительство десятков таких связок: они улучшат доступность районов и разгрузят трассы.

— Безусловно, сегодня в транспортной сфере есть прогресс, — согласен профессор, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. — Вспомните, всего семь лет назад в Московском метрополитене была лишь одна пересадочная линия — Кольцевая. В сентябре 2016-го запустили МЦК, в этом году добавляется самая протяженная в мире Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Итого пересадочных линий будет уже три. Еще два мощных проекта, запуска которых мы ждем, — МЦД-3 и МЦД-4. Линии диаметров пересекут Москву насквозь и свяжут ее удобным транспортом с городами ближнего Подмосковья. В результате, я убежден, загруженность дорог станет меньше: автомобилисты, увидев удобный общественный транспорт, конечно, им воспользуются.

В некоторых странах, напоминает эксперт, стремясь побороть городские пробки, власти пошли по радикальному пути, выбрав так называемый венский формат застройки car free, то есть без машин. У нас такой тип застройки законодательно не закреплен.

Конечно, в Москве при возведении новых жилых домов стали чаще предусматривать подземные и надземные многоуровневые паркинги, которые помогают экономить улично-дорожное и дворовое пространство. Но и это не панацея в связи с затратами на их возведение. Так что, отмечает профессор, Москва, сохраняя возможности для водителей, параллельно делает упор на развитие общественного транспорта.

— Власти Москвы справедливо сделали ставку на рельсовый транспорт: он не стоит в пробках и экологически чистый, — уточнил Блинкин.

Благодаря новым станциям метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии, открытым в 2019 году, жители Новой Москвы могут экономить на поездках до часа в день. После открытия нового участка до «Коммунарки» снизилась нагрузка на станции «Саларьево», «Теплый Стан», «Рассказовка» и «Бунинская аллея». В часы пик стало меньше заторов на Калужском и Киевском шоссе, а также на юго-западном участке МКАД. При его сооружении применили уникальное проектное решение: впервые часть линии метро проходит прямо посередине автомагистрали (речь о дороге Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе). На участке под Калужским шоссе трассы уходят в совмещенный метро и дорожный тоннель шириной 92 метра. Аналогов такому тоннелю в Москве нет.

В 2019 году метро пришло и в Некрасовку — для пассажиров открыли первые четыре станции новой розовой ветки метро: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», а в 2020 году открылся второй участок со станциями «ЮгоВосточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, в которых проживают более трех миллионов человек. Благодаря новой линии метро появились поперечные связи между многими районами города, по некоторым направлениям время движения в пути сократилось в два–три раза.

КРОМЕ ТОГО

В 2022 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО) было построено более 27 километров дорог, четыре искусственных сооружения и два подземных пешеходных перехода. Стал комфортнее общественный транспорт, в Новой Москве им начали пользоваться в 2,5 раза больше горожан. Кроме того,в ТиНАО уже построено восемь новых станций метро, возводится еще семь, две из них заработают для пассажиров в 2023 году. Всего на присоединенных территориях построено более 345 километров дорог, количество пробок уменьшилось на 10 процентов.