Ставим инновационные технологии на службу здравоохранению

Палаты для пациентов в новом флагманском НИИ скорой помощи им. Склифосовского оборудованы с учетом самых современных требований / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Создание флагманских центров — ключевой элемент программы повышения оперативности медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.

Флагманские центры появятся в шести городских стационарах: в центре города — на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ имени С. П. Боткина и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, на востоке столицы — на территории ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, на юге — в ГКБ имени В. М. Буянова и на севере Москвы — в ГКБ имени В. В. Вересаева.

Больницы для размещения флагманских центров выбирали так, чтобы максимально сократить время транспортировки экстренных пациентов из любого района Москвы. Кроме того, на территории клиник, где строятся флагманские центры, уже есть или появятся в ближайшее время вертолетные площадки для приема санитарного авиатранспорта.

Все проекты новых центров — индивидуальные, они учитывают сложившийся архитектурный облик больниц. В то же время оказание экстренной помощи в них организовано по единым современным стандартам. Каждый центр — это полноценная больница с приемным отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. Пациенты будут проводить здесь не более суток. Их обследуют, окажут первую помощь, при необходимости прооперируют, а затем в зависимости от состояния либо переведут в профильное отделение, либо выпишут.

Пациентов, поступающих в приемное отделение, сразу распределят на три категории. Самая срочная — красная категория — означает, что пациентам требуется реанимация или экстренная операция. Оказание медицинской помощи больным желтой и зеленой категорий будет организовано по принципу «врач — к пациенту ». После максимально быстрого оформления в приемном отделении все дальнейшие осмотры и процедуры выполняются непосредственно у кровати больного. А для проведения сложных диагностических исследований (КТ, МРТ) или операции пациента перевезут в соседнее помещение под наблюдением медицинского персонала.

Комфортную среду в каждом центре создадут и для близких пациентов. Предусмотрено создание специальных зон отдыха, появятся и специальные комнаты для общения с врачами и психологами. Уже введены в эксплуатацию первые два центра. С начала года принимает пациентов центр в составе ГКБ имени В. В. Вересаева. А в середине января новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые пациенты в центр НИИ скорой помощи поступят в марте 2023 года. Кстати, на крыше центра уже создана вертолетная площадка — это позволит сократить сроки доставки «экстренных» пациентов. Мощность центра составляет 90 коек, в том числе 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек.

Здесь есть девять операционных, в том числе две гибридные.

— Гибридная операционная, другая совершенно логистика, пространства, в которых можно нормально оказывать реанимационную помощь, большое количество оборудования: несколько аппаратов МРТ, компьютерный томограф, рентген-установки, — рассказал директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков. — У нас в принципе не было гибридных операционных. То есть это совершенно новые технологии, которые входят в нашу жизнь. И, конечно, это позволит совершенно на другом уровне помогать пациентам — пациентам с сосудистыми проблемами, с патологиями головного мозга и многими другими проблемами.

В гибридных операционных смогут одновременно работать врачи разных специальностей, что позволит при необходимости проводить несколько разноплановых операций одновременно.

Среди оборудования, которым оснащен новый корпус, — три компьютерных (в том числе один мобильный) и два магнитно-резонансных томографа, один рентген-комплекс, шесть передвижных рентгеновских аппаратов, две ангиографические установки, пять рентген-установок «C-дуга», 12 УЗИ-аппаратов (в том числе восемь портативных), эндоскопическое и лабораторное оборудование.

Оптимизировать процесс отправки анализов на исследование позволит пневмопочта. Сотрудник задаст конечную точку — отделение, куда необходимо отправить анализ, опустит биоматериалы пациента в специальную капсулу, и все будет оперативно доставлено без участия человека.

— В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще три флагманских центра на территориях больниц имени Боткина, имени Буянова и № 15 имени Филатова, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

ВАЖНО

В 2022 году завершено строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. Его по праву можно считать одним из лучших онкологических центров и Москвы, и страны: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.

В этом году будет сдан и новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе. Готовность комплекса составляет более 90 процентов. Медицинское учреждение станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране. В планах на 2024 год — завершение строительства многопрофильного корпуса на территории детской больницы св. Владимира. Новый комплекс рассчитан на проведение всех видов диагностики и лечебных процедур.