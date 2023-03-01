Записаться к врачу теперь еще проще

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Совершенствование амбулаторного звена — один из приоритетов политики города в области медицины.

2023 год мэр Москвы Сергей Собянин назвал прорывным для столичной системы здравоохранения.

— Строительство новых поликлиник, которое сегодня ведется, оснащение их современным оборудованием, информационными системами — все это, конечно, переведет московскую медицину на качественно новый уровень и позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи. Мы создадим прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий, — отметил столичный градоначальник.

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, в прошлом году были введены в эксплуатацию 4 детские поликлиники на 320 посещений в смену каждая, общей площадью 23 тысяч кв. метров в районах Кунцево (ЗАО), Южное Медведково (СВАО), Войковский и Савеловский (САО), а также детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в районе Свиблово (СВАО). В этом году уже введена в эксплуатацию новая поликлиника в Дмитровском районе по адресу: Дмитровском ш., 107г, которая начнет принимать пациентов в марте.

Дмитровский район — один из динамично развивающихся районов на севере Москвы. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому новое здание поликлиники будет очень востребовано у жителей района. В поликлинике расположены филиалы консультационно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86. Предусмотрена и женская консультация. Кроме того, введена в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в районе Солнцево, на пересечении улиц Волынская и Авиаторов.

— Всего в этом году планируем достроить около 10 поликлиник по новому стандарту в различных округах столицы, — рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Новый стандарт строительства поликлиник предусматривает понятную навигацию, удобное зонирование помещений: кабинеты врачей и административные помещения размещаются таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Новые здания оборудуют самой современной аппаратурой. На первых этажах теперь будут размещаться кафе для посетителей, а в детских поликлиниках — игровые зоны. Комфортные условия создают и для персонала: рабочие помещения оснащаются эргономичной мебелью, обустраиваются уютные комнаты отдыха.