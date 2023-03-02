Вдохнуть второе дыхание в бизнес москвичке помогли специалисты столичной службы занятости

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

За поддержкой в вопросах трудоустройства, развитии профессиональных навыков, а также открытии собственного дела москвичи могут обратиться к специалистам столичной службы занятости. В учебном центре «Профессионал», который входит в ее структуру, горожане не только повышают квалификацию или проходят профессиональную переподготовку, но и получают недостающие знания для успешного ведения бизнеса.

Екатерина Пилипенко с отличием окончила юридический факультет в одном из вузов Ростова. После завершения обучения она успешно проработала по своей специальности много лет. А после переезда в Москву и рождения первой дочери Екатерина с мужем решили открыть свое дело, чтобы больше времени проводить с ребенком. Семейная пара создала собственный интернет-магазин осветительных приборов.

Он развивался достаточно успешно, но с ростом популярности крупных маркетплейсов продажи небольшой онлайн-площадки значительно сократились. Чтобы исправить ситуацию, Екатерина решила переформатировать магазин и перенести его на маркетплейс. Необходимо было получить недостающие знания в этой сфере.

Она знала о действующих мерах поддержки для москвичей и возможности бесплатно пройти обучение по направлению центра занятости населения. Она подала заявку и поступила на курсы менеджеров маркетплейсов в учебном центре «Профессионал».

Екатерина Пилипенко / Фото: из личного архива

— Благодарна городу за возможность в короткие сроки получить необходимую «выжимку» знаний по работе на онлайн-площадках. Обучение помогло мне быстро применить все на практике и переориентировать свой магазин под новый формат. Это значительно повлияло на интерес к нашей продукции, и люди снова стали покупать у нас товары, которые приносят в их дома свет и уют, — поделилась героиня.

Теперь Екатерина, мама двоих детей, юрист с большим стажем и успешный предприниматель, развивается в сфере продаж и рада, что может зарабатывать, находясь дома и посвящая больше времени своей семье.

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также специалисты помогают выпускникам найти новую работу. Подать заявку на обучение можно в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.