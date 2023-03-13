Ушла из офиса и стала машинистом: история москвички, изменившей профессию и жизнь

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сегодня должность машиниста в метро занимают уже 25 девушек. Среди них и Яника Даскалова. «Вечерняя Москва» пообщалась с Даскаловой, чья профессия до недавних времен считалась мужской.

Самостоятельно управлять поездом она начала 24 марта прошлого года. Признается, было страшно, ведь на машинисте лежит большая ответственность:

— Нужно одновременно управлять составом, следить за всеми приборами, светофорами, стрелками, а заезжая на станцию, смотреть, чтобы пассажиры на заходили за ограничительную линию, контролировать высадку и посадку.

До того как сесть за управление поездом, москвичка прошла большой путь.

— Учеба была сложной, потому что нужно было быстро освоить большой объем информации. До этого в работе я не сталкивалась с техникой. Окончила Российскую таможенную академию, потом работала в логистике и маркетинге, но поняла, что офисная работа — не мое, — отметила девушка.

В итоге Янике пришлось разбираться в таких дисциплинах, как пневматика, электрооборудование, механика.

— Я вставала в четыре утра и ложилась в полночь, чтобы успеть все выучить, — поделилась она.

Москвичка поставила перед собой цель — обязательно стать машинистом. Поэтому преодолела все преграды на пути к мечте. А помогла ей в этом поддержка близких.

Женщины-машинисты водят поезда пока только на одной ветке метро — Филевской. И это вовсе не связано с ее легкостью. Все как раз наоборот. Голубая линия имеет свои особенности, связанные с тем, что она открытая. В сложных погодных условиях управлять поездом бывает очень непросто.

— Пассажиры этого не чувствуют, потому что мы знаем, как сделать поездки комфортными и безопасными в любую погоду, — добавила Яника.

Несмотря на сложности, она не хочет переходить на другую линию метро.

— Особенно люблю летние утренние смены, когда выезжаю из депо, еще практически нет пассажиров на станциях, встает солнце, летают птицы, и я встречаю рассвет! — поделилась машинист.

В свободное от работы время Яника Даскалова занимается благотворительностью, помогает приюту для животных.

— У меня две собаки. Одну из них еще щенком нашли на улице, а я взяла ее себе, — рассказала девушка.

ЦИФРЫ

61 женщина вступила в ряды машинистов Российских железных дорог с 2021 года.

КСТАТИ

8 марта первая на РЖД женщина, которая получила право водить поезда дальнего следования, Оксана Соколова отправилась в самостоятельный рейс по маршруту Томск — Адлер.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В Московском метро женщины работали машинистами с 1936 года, но в начале 1980-х годов был введен запрет на прием сотрудниц по этой специальности.