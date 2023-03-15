Московские старшеклассники посетили лекцию об эффективном управлении от преподавателя вуза

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На занятии школьники обсудили задачи руководителя, способы эффективного анализа рабочей ситуации и виды мотивации для разных сотрудников.

Ученики предпринимательских классов столичной школы № 508 посетили лекцию «Управленческая логика» в рамках просветительской акции «Ученые — в школы». Занятие со старшеклассниками провела доцент кафедры «Менеджмент» Московского политехнического университета Ольга Коротун.

На встрече дети узнали, чем специалист отличается от руководителя, какие методы и средства используют управленцы для эффективной работы, познакомились с функциями менеджера и обсудили различные виды ответственности за принимаемые решения.

Ученики попробовали мыслить как настоящие руководители, поговорили о пяти видах мотивации для разных сотрудников и самостоятельно провели SWOT-анализ гипотетической рабочей ситуации.

— Главная задача сегодняшней лекции — объяснить школьникам, как их желания превратить в мечту, а мечту превратить в цель. Если они научатся делать это уже сейчас на уровне школы, они дальше смогут развиваться очень быстро. Еще мне хотелось им рассказать, как среди большого количества информации, которая существует сейчас вокруг них, с помощью логических методов находить ту, что им нужна, определять, насколько эффективной она будет и полезной. Это, я уверена, поможет им быстро достичь своей цели — стать успешными, — рассказала Ольга Коротун.

В предпринимательских классах столичных школ обучение реализуется совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова. Старшеклассники создают и тестируют проекты, получают консультации бизнесменов и аналитиков в сфере современного предпринимательства. Это направление позволяет развить экономическое мышление и финансовую грамотность, освоить маркетинговые коммуникации, поучаствовать в бизнес-инкубаторах и разработать собственные стартапы. В классах углубленное изучение математики, экономики, права, иностранного языка, финансов и основ предпринимательской деятельности. Из дополнительных предметов — бизнес-английский, бренд-менеджмент и информационные технологии в сфере бизнеса.

Проекты предпрофессионального образования реализует Департамент образования и науки города Москвы на базе 10–11-х классов. Они помогают школьникам осваивать востребованные на рынке труда профессии. Сегодня в образовательных организациях столицы открыты инженерные, академические, космические, авиастроительные, медицинские, новые педагогические, кадетские, предпринимательские, медиа- и ИТ-классы.

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. Экскурсии на городские предприятия станут обязательной частью обучения. По всем школьным предметам обновят программы — в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями. Каждый учащийся пройдет подготовку по специальности в колледже и вместе с аттестатом при выпуске получит свидетельство о профессии. В вузах под руководством опытных наставников дети будут разрабатывать проекты, за успешную защиту которых на научно-практических конференциях можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, учебные программы в школах, колледжах и вузах станут не дублировать, а органично дополнять друг друга, за счет чего нагрузка на школьников станет более сбалансированной.