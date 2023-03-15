Самый точный прогноз: как московская метеослужба помогает коммунальщикам

Спецтехника ГБУ «Гормост», оснащенная ротором и щетками, очищает от снега пешеходную зону Крымского моста. К снегоуборочным работам коммунальщики готовятся заранее, получив точные метеосводки / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Более 75 тысяч рабочих и 10 тысяч единиц техники сейчас брошены на ликвидацию последствий непогоды на улицах столицы. Активную помощь им в этом оказывают метеорологи. Москва — единственный город в России и один из немногих в мире, у кого есть своя подобная служба. Начальник управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Галина Максимова рассказала «Вечерней Москве», как они помогают коммунальщикам «мобилизоваться» на работу в считаные часы.

Сильный ветер, гроза, дождь, местами град — почти все люди внимательно следят за погодой, а соответствующие службы предупреждают их заранее. Но точность прогноза важна не только жителям, но и коммунальным службам. По всей столице ведут круглосуточный мониторинг погоды, а прогнозы рассчитываются с помощью десяти математических моделей на период от трех до 72 часов. Ежечасно в управление метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» поступают данные с автоматических метеокомплексов, расположенных по всей территории города в непосредственной близости от основных магистралей. О том, как работает эта служба, насколько точными по времени могут быть ее прогнозы, «Вечерней Москве» рассказала начальник метеорологических разработок «ГБУ «Автомобильные дороги» кандидат географических наук Галина Максимова.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лучшая база наблюдений

— Галина Александровна, расскажите, как устроена московская метеослужба и каковы основные направления ее деятельности.

— Наше подразделение занимается специализированным гидрометеорологическим обслуживанием правительства Москвы. Мы проводим мониторинг погоды и даем прогнозы на период от трех часов до 10–15 суток, при необходимости — на месяц.

Технически есть два направления работы — мониторинг фактической погоды и прогноз. Если говорить о первом, то измерения производятся с помощью определенных метеорологических датчиков, расположенных в городе. Места, где располагаются датчики, называются пунктами метеонаблюдения, таких точек у нас 104 по всей Москве. Они измеряют разные параметры: температуру, давление, влажность, направление и скорость ветра, количество осадков, прирост свежевыпавшего снега. Эти параметры замеряют как рядом с оживленными трассами, так и в жилых кварталах. Не секрет, что возле трассы температура воздуха может быть одной, а во дворах — отличаться на 3–4 градуса. Нам нужно знать и температуру поверхности дороги, чтобы понимать, будет ли гололедица, и температуру во дворах, чтобы понимать, как отапливать дома.

Кроме того, у нас есть свой радиолокационный доплеровский метеорологический локатор. Его разместили в Новой Москве, чтобы исключить эффект высотных зданий. Локатор посылает луч на определенных радиочастотах в атмосферу, а затем принимает его обратно. В зависимости от того, какие изменения он претерпевает, мы видим, какие есть зоны осадков, дождь это, снег или снег с дождем. Локатор дает представление, где располагается зона осадков, куда придет и как расположится на территории Москвы. Ведь может быть много снега в Зеленограде или на севере и практически ничего в Юго-Восточном и Южном округах.

— А большой белый шар на крыше дома в Крылатском — это, случайно, не один из ваших приборов?

— Раньше на этом месте располагался радиолокатор, установленный еще до Олимпиады в Москве. Сейчас он уже не функционирует, от него осталась одна только оболочка — тот самый шар. Когда радиолокатор ставили в Крылатском, там еще не было высотных зданий. С началом застройки района появилось много затененных секторов, и стало невозможно увидеть полную картину.

— Второе направление — это прогноз. Говорят, что у московских коммунальщиков самый точный прогноз погоды. Это действительно так? Если да, то почему?

— Я думаю, что это действительно так. Мы, конечно, не проводили сравнительный анализ, но мне очень лестно это слышать. Почему так? Чтобы сделать более качественный прогноз, нужна хорошая база наблюдения, и она у нас есть. Такой насыщенности метеонаблюдениями нет нигде в России.

Атмосфера за сутки, в зависимости от скорости движения воздушных потоков, преодолевает как минимум 700 километров, нужно знать, что происходит на западе, на востоке, над Балтийским морем, над Черным — это такая вовлеченность в бесконечный атмосферный процесс. Она необходима, потому что это помогает лучше понимать процессы, откуда и какой воздух движется. Существуют прогностические гидродинамические модели — это чистая математика. Все процессы, которые происходят в атмосфере, описываются математическими и физическими формулами. От того, насколько качественно описываются эти процессы, зависит и качество прогноза. Мы расписываем прогнозы на 24 часа вперед по три часа — получается восемь прогнозов в сутки. Конечно, сделать это легче, чем прогнозировать погоду заблаговременно на 5–10 суток. Благодаря тому, что Москва так хорошо описывается, мы вносим фактическую поправку в гидродинамическую модель, поэтому прогноз на сутки выходит такой хороший. Это и помогает обеспечить эффективную работу коммунальных служб.

Производственная необходимость

— Мегаполис имеет какой-то свой микроклимат? Может ли погода в Москве отличаться от той, что за МКАД?

— Безусловно, город имеет свой эффект — он обостряет все процессы, особенно зимой. Если к нам идет зона осадков интенсивностью один-два миллиметра в час, то над городом из-за теплового эффекта это может обостриться в зависимости от времени года или суток или, наоборот, погаситься. Не факт, что в Москву придет один-два миллиметра, может быть четыре-пять миллиметров осадков, а может и вообще ничего.

— А для чего вообще Москве собственная метеослужба? Почему бы городским службам не опираться на прогнозы Гидрометцентра?

— Гидрометцентр — это научно-исследовательский центр. Он занимается всей Россией. Я долгое время работала в Гидрометцентре, там был отдел прогнозов по Москве и Московской области. Это был оперативный отдел, который выдавал прогнозы на период от 24 до 72 часов. Именно из этого отдела впоследствии и образовалась московская метеослужба.

В 1998 году в Москве было несколько опасных погодных явлений: ураган, потом очень сильный снегопад в апреле, когда Москва «встала». После этого возник вопрос: почему специальный отдел Гидрометцентра не может оперативно удовлетворить запросы правительства Москвы? Ответ заключается в коммуникации с заказчиком. Сейчас информация о предстоящих погодных явлениях поступает в ГБУ «Автомобильные дороги», что называется, с колес. Гидрометцентру же необходимо было составить прогноз, утвердить его, отправить в правительство Москвы, откуда информация уже «спустится» в «Автомобильные дороги ». Все это займет как раз те самые 3–6 часов, которые необходимы для того, чтобы развернуть уборку снега в Москве.

Кроме того, раньше в Москве действовали три метеостанции Гидрометцентра, потом их стало семь. У нас их 104. Когда синоптики взаимодействуют с людьми, которые работают непосредственно на дороге, становятся понятны регламенты и та информация, которая необходима. Гидрометцентр составляет прогнозы общего пользования, мы занимаемся специализированным гидрометеорологическим обслуживанием города.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оповестить всех

— Каков алгоритм действий при обнаружении приближающегося снегопада или сильного ливня?

— Сначала мы выпускаем уведомление о неблагоприятном погодном явлении. В нем, в зависимости от того, насколько сложный процесс, мы расписываем явление по три часа либо даем общие характеристики. Это уведомление отправляется в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в информационные системы Департамента информационных технологий, заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову и мэру Москвы. Дальше каждая структура на своем уровне принимает решения, согласовывает их и распространяет по округам. Все службы переводятся в состояние, которое позволяет минимизировать последствия неблагоприятного явления погоды.

— Последствия какого погодного явления несут наибольшие трудозатраты коммунальным службам? Сильный снегопад, мощный ливень, ураган или что-то еще?

— Все вместе. Любое из этих погодных явлений, когда достигает определенной силы, является неблагоприятным или опасным для города — все зависит от интенсивности. Выпадет в городе три сантиметра снега — его быстро уберут, и все. А выпадет 13 сантиметров — это уже много. С ливнем то же самое. 10 миллиметров летом не доставят хлопот, 20 миллиметров — это уже серьезнее, 30 миллиметров в течение часа — это очень серьезный вызов системам стока и транспортной инфраструктуре города. Именно поэтому нужно знать о таких явлениях заранее, подготовить водоприемные решетки, чтобы обеспечить пропуск такого количества воды. Кроме того, у нас город на семи холмах, есть участки, где вода скапливается. Там должны дежурить бригады для откачки воды, что и происходит, когда мы заранее знаем о погоде.

Ураган — это порывы ветра скоростью более 30 метров в секунду, такие явления случаются раз в 20 лет. Если порывы 18–20 метров в секунду, нужно уже убедиться в устойчивости различных рекламных конструкций и предупредить граждан. 12–14 метров в секунду для города не представляют опасности, а вот для строительных площадок это существенная скорость ветра. На это время нужно прекратить работу кранов и переждать. Но при этом строители должны знать, сколько будет длиться такая погода — два часа, пять или десять.

Климат уже не тот

— Нередко можно услышать от москвичей, что погода в столице за последние годы изменилась. Зимы стали менее снежными, а лето — более холодным. Действительно ли климат в столичном регионе изменился?

— Александр Александрович Васильев, бывший директор Гидрометцентра, часто шутил на эту тему и на утверждение «долгожители не помнят, чтобы в Москве был такой ливень…» всегда отвечал: «Долгожители на то и долгожители, чтобы не помнить». Но если серьезно, климат действительно меняется. Среднегодовая температура в Москве стала выше на три градуса. Такие изменения уже нельзя списать на погрешность или неточность наблюдений — это факт. Количество осадков увеличилось, но не намного — на 20 миллиметров.

Зимой температура стала выше на три-четыре градуса. Летом тоже стало теплее, но не сильно. Если в июне среднемесячная температура была около 16 градусов, сейчас она увеличилась на 0,5–0,7 градуса. Изменчивость погоды стала сильнее. Так, например, зимой, когда приходит антициклон — область повышенного давления, — многое зависит от облаков.

Придет антициклон с запада с большим количеством облаков — у нас не будет серьезного выхолаживания ночью. Как только придет антициклон другого происхождения — с востока, — у нас будет ясное небо и температура воздуха резко понизится, потому что зимой отрицательный радиационный баланс, Земля больше отдает, чем получает. Поэтому даже на территории Москвы в ясные морозные ночи в центре мороз может быть не так заметен, а где-нибудь в Конькове будет настоящая зима.

Изменения погоды могут происходить от суток к суткам, к примеру, если происходят активные циклонические процессы. Циклон — это структура, в которой воздух неоднороден. Если Москва попадает в теплый сектор циклона, температура повышается. Потом проходит холодный фронт, давление повышается, температура понижается. Как только город попадает в эту структуру, москвичи ощущают резкие изменения погоды ото дня ко дню. Иногда эти циклоны проходят чаще обычного.

ДОСЬЕ

Максимова Галина Александровна — кандидат географических наук. Имеет общий стаж работы в сфере метеорологии более 40 лет, в ГБУ «Автомобильные дороги» работает 7 лет.

СПРАВКА

К уборке снега в Москве привлекают 10,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, более 70 тысяч специалистов. В городе действует 56 снегосплавных пунктов и 38 мобильных снегоплавильных установок. Уборка проводится после выпадения каждых пяти сантиметров снега или по окончании снегопада.

На то, чтобы полностью вывезти 10-сантиметровый слой выпавшего снега с крупных дорог и улиц, у коммунальщиков есть трое суток. На каждые пять сантиметров выше этой нормы добавляется еще один день. В летний период, если прогнозируется жара, коммунальная техника заранее готовится к проведению аэрации. Поливомоечные машины разбрызгивают воду, которая остужает асфальт, предотвращая его деформацию, и насыщает горячий воздух влагой. Также регулярно поливают цветники и другие зеленые насаждения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня в Москве действуют 104 метеостанции. Дальность действия специального радиолокатора, расположенного в ТиНАО, составляет около 250 километров. Этого хватает, чтобы мониторить состояние воздушных масс, даже если они двигаются со скоростью 35–40 километров в час. Локатор позволяет за три — шесть часов определить, где в Москве пройдет снег.