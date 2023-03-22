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Карьерные консультанты подбирают вакансии под каждого соискателя

Марьяна Шевцова
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Карьерные консультанты подбирают вакансии под каждого соискателя
Карьерный консультант центра «Моя работа» Оксана Тимлева помогает москвичу Александру Логунцову подобрать подходящие для него вакансии / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Уровень безработицы в Москве продолжает снижаться. Сейчас этот показатель, по данным столичной службы занятости, составляет всего 0,37 процента. В среду, 22 марта, в центре «Моя работа» рассказали «Вечерней Москве», какие вакансии сейчас наиболее востребованы.

Рынок труда Москвы сохраняет свою стабильность и предлагает горожанам широкий спектр возможностей для трудоустройства и успешного карьерного развития.

— В агрегированной базе службы занятости представлено порядка 400 тысяч вакансий для соискателей с разным уровнем образования, квалификацией и опытом, — сообщил директор службы занятости Москвы Андрей Тарасов. — На одного кандидата приходится 15 предложений о работе.

По его словам, наиболее высокий спрос на кадры в этом году отмечается в промышленной отрасли.

— Производства активно ведут подбор средне- и высококвалифицированных специалистов — монтажников и регулировщиков, слесарей механосборочных работ, операторов станков с ЧПУ, сборщиков, фрезеровщиков, сварщиков и специалистов по техническому контролю, — рассказал Андрей Тарасов.

Также есть вакансии и для начинающих специалистов — выпускников колледжей и вузов.

— Мы оперативно среагировали на растущую потребность в «синих воротничках» и еще в конце 2022 года запустили проект по трудоустройству рабочих и инженернотехнических специалистов совместно с лучшими предприятиями Москвы. Сейчас служба занятости сотрудничает с 200 организациями, которые при нашей поддержке ведут подбор более трех тысяч сотрудников, — добавил он.

Среди лидеров рынка по спросу также ИТ, развивающаяся электронная коммерция, торговля, сфера услуг и транспортно-логистическая отрасль.

Подобрать наиболее подходящую вакансию, с учетом пожеланий, уровня образования, квалификации и опыта соискателя, помогают карьерные консультанты. Они проводят подробное интервью, помогают кандидату составить запрос, сформулировать свои ожидания от службы занятости, написать резюме и даже подготовиться к встрече с потенциальным работодателем.

— Большинство горожан, которые обращаются к нам за помощью в поиске работы, — это опытные специалисты. Порядка 50 процентов клиентов имеют высшее образование, почти каждый пятый — среднее профессиональное, — рассказала карьерный консультант центра «Моя работа» Оксана Тимлева. — Многие из них раньше работали на линейных позициях в торговле и сфере услуг — бухгалтерами, делопроизводителями, секретарями, поварами, официантами, парикмахерами-стилистами, продавцами-консультантами, товароведами и мерчандайзерами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек, или на 4,5 процента: сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных. Заработная плата на вакансиях от промышленных предприятий — партнеров службы занятости в среднем составляет 150 тысяч рублей. В структуру службы занятости входит 59 офисов трудоустройства.

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