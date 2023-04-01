Пожарные шланги превращаются в цветы: какую тайну скрывает панно в центре Москвы

Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Загадочное панно на доме по адресу: Дурова, 49, уже давно не дает покоя москвичам. Какая тайна скрыта в мозаике и есть ли она вообще? Или это просто розыгрыш? 1 апреля разбираемся в странной истории.

Разноцветная мозаика на фасаде дома в центре столицы складывается в конструктивное изображение советской многоэтажки, охваченной клубами дыма и пламенем. Сверху двое, как принято писать в пафосных репортажах, огнеборцев поднимаются по пожарной лестнице. Другие спасатели тушат возгорание на первом этаже дома. Пуская тугие струи воды из стволов, пожарные накрывают пламя водяной завесой.

Они и вызывают особый интерес у жителей столицы. Ведь, как говорят, если подойти к ним ровно в 14:00 и встать в двух-трех метрах от панно, то благодаря преломлению солнечного света «вместо шлангов у пожарных в руках появятся букеты цветов...».

Так, например, написал столичный журналист Денис Бычков на странице своего проекта в социальной сети. И еще добавил, что такой фокус — замысел автора. Так сказать, физика в виде оптики и лирика от флористов в одном брандспойте... Автор сообщения не предоставил доказательств, поэтому пришлось проверить это заявление самостоятельно.

Час тайны наступил

Два часа дня, солнечные лучи ложатся на тысячи кусочков обработанного камня. Встаю напротив изображения пожарных — композиция не меняется. Отклоняюсь влево и вправо — то же самое. «Тайна», которую распространили в социальных сетях, оказалась фейком. Хотя ее распространитель дает сообщению другое определение.

— Иногда шутка — это просто шутка, — ответил Денис Бычков на мой вопрос и даже посочувствовал необходимости проверить факты.

Автор фейка, впрочем, был не в духе, ведь в комментариях под его сообщением в соцсети пользователи не оценили шутки. Начали, посмеиваясь над ним, придумывать легенды о памятнике Гагарину, который ровно в 12 часов ночи поднимает руки, или о Ленине в Мавзолее, который в полночь пятницы 13-го подмигивает и начинает шевелить мизинцем правой руки.

Скульптор в тумане

Зато реальная история возникновения панно действительно окутана тайной. До сих пор неизвестно, кто ее создал. Скульптор-монументалист Микаэль Согоян говорит, что оно было сделано в конце 1950-х годов. Такие произведения были популярны с послевоенного времени до 1980-х годов.

— Мозаичные панно считались инструментом монументальной пропаганды, прославляющим светлое будущее социализма. В СССР на них не жалели средств, даже неприглядные автобусные остановки украшали красочными мозаичными панно, в большей степени на юге нашей страны, — рассказывает Микаэль Согоян. — Проекты этих работ, как и других произведений искусства, утверждал художественный совет, поэтому фундаментальный посыл художника был в некой мере предопределен лозунгом партии. Искусство должно было быть понятным и интеллигенции, и рабочим, а значит, не сопровождалось сложной смысловой нагрузкой.

Потому иллюзорные образы букетов не имеют к «Пожарным» отношения.

Хотя, если честно, идея превратить воду в вин..., извините, цветы, вполне милая.

НУЖНО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ФЕЙК?

Екатерина Кочина, юрист:

— Нужно отнестись к сообщению журналиста с юмором. Я не вижу оснований привлекать к административной ответственности автора поста, поскольку не привлекло за собой никаких последствий. К тому же автор вскоре сообщил, что эта была шутка.

Роман Кузнецов, социолог:

— Этот случай не просто эффективная реклама для мозаичного панно с неизвестной историей, но и возможность привлечь подрастающее поколение и молодежь к искусству, которое, кроме «ТикТока», ничего не смотрит.

НАША СПРАВКА

Работа, восхваляющая дело советских спасателей, — не единственный объект, окутанный тайной. На Гоголевском бульваре столицы установлен памятник Михаилу Шолохову. Он представляет собой бронзовую статую писателя, сидящего в лодке на реке.

— В снежную погоду кто-то лепит там зайцев и сажает их на лодку рядом с Шолоховым. Он вроде как дедушка Мазай получается, — рассказывает историк и москвовед Александр Васькин. — Не знаю, кому это нужно, но выглядит жутко. А там еще головы лошадей...

На фасаде легендарной гостиницы в центре Москвы «Националь» красуется майоликовое панно с изображением колхозника на тракторе, а позади него — заводские трубы и высотки линий электропередач. Однако изначально на угловом аттике сооружения в стиле модерн была другая мозаика, которая хорошо гармонировала с архитектурой. Она называлась «Аполлон и музы», рассказывает московский гид Марина Крамская.

— В одном из номеров журнала «Мир искусства» говорится, что на панно были изображены муза лирической поэзии и музыки Эвтерпа, любовных песен Эрато, танцев Терпсихора и священных гимнов Полигимния.

Указывается, что оно было сделано на Московском Бутырском керамическом заводе С. И. Мамонтова «Абрамцево», — говорит москвовед Марина Крамская.

— Но никто не знает, куда оно исчезло. Ни в журнале «Мир искусства», ни в каких-либо других документах нет изображения этой работы. Остались лишь воспоминания.

Примечателен дом купца Игумнова на Большой Якиманке — памятник в русском стиле, выполненный по проекту архитектора Николая Поздеева. Стены особняка были сделаны из красного кирпича, изразцы украшены многоцветной мозаикой.

— По одной из легенд, — говорит москвовед Васькин, — купец построил особняк для себя и своей любовницы — танцовщицы Варвары. Но когда заподозрил ее в измене, замуровал в стенах здания. Ходят слухи, что ее дух до сих пор бродит по коридорам дома.

Так что не только шутки на 1 апреля случаются.