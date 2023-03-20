Отреставрированный Дом-музей Чехова в Москве откроется для посетителей 1 апреля

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Москва, Садовая-Кудринская улица, 6 Карта всех событий

Дом-музей Чехова в центре столицы откроется после реставрации 1 апреля. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила руководитель Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова.

— Мы 1 апреля открываем Дом-музей Чехова для посетителей. Обязательно всех ждем. Надеемся, что посетителей будет много, — сказала она.

Руководитель научно-экспозиционного отдела Дома-музея Чехова Эрнест Орлов добавил, что, кроме основной выставки в музее, откроется экспозиция «Художник должен быть свободен», передает агентство городских новостей «Москва».

15 марта стало известно об открытии центра Музея Булгакова в одном из арбатских переулков. От прежней библиотеки в здании сохранились читальный зал и книжный абонемент. Также в музее появились выставочный зал, сувенирная и книжная лавки, кафе, музыкальная гостиная, уютный коворкинг и многое другое.

До конца нынешнего года городские власти завершат реставрацию и строительство 15 объектов на территории ВДНХ. Планируется завершить работы в павильоне «Мясная промышленность», где будут воссозданы две бетонные скульптуры быков, украшавшие вход еще в 1939 году.