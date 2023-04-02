Москвичей пригласили на уникальную экскурсию в Музей транспорта Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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В воскресенье, 2 апреля, пройдет первая в этом году уникальная экскурсия в фонды хранения коллекции Музея транспорта Москвы. «Вечерняя Москва» узнала, какие экспонаты смогут увидеть горожане.

Самые посещаемые музеи мира — транспортные. И у жителей столицы теперь есть возможность увидеть старинные машины. На экскурсиях посетителям покажут больше 100 экспонатов легковой, грузовой и городской техники времен СССР — авто такси и милиции, редкие «Москвичи», автобусы и легендарные машины 80-х. Посетителей также познакомят с историей движения в Москве с 30-х до 90-х годов прошлого века и напомнят о транспорте, на котором они ездили в юности и далеком детстве.

— Знакомство с артефактами будет проходить в компании гидов экскурсионного бюро, — поделилась директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

И действительно на входе нас встречает экскурсовод Антон Гурков. По его словам, полная экскурсия длится почти три часа, для нас же проведут сокращенный вариант.

— Первой в ангаре № 6 мы видим технику времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены модель ГАЗ-2, или, как ее еще называют, полуторка, а также ЗИС-5, который в народе прозвали Захар Иванович, — рассказал Антон Гурков.

Увидеть вживую можно и первые маршрутки, и даже автомобили довоенной эпохи.

— После Второй мировой войны Советский Союз получил право по репарации вывезти из Германии в том числе технику — в итоге более 20 тысяч единиц различных автомобилей попали к нам в страну. Среди них — автомобиль марки Wanderer, который представлен в коллекции музея. Его уникальность в том, что он не стоял, как многие экспонаты, в гараже, а ездил по дорогам. Запчасти к этой машине достать было невозможно, поэтому он претерпел внутренние изменения — то есть внешне это немецкий автомобиль, но внутренняя начинка у него от «Волги», — поделился экскурсовод.

Все машины, находящиеся в коллекции музея, будут в дальнейшем отреставрированы. Но ценность некоторых экспонатов настолько велика, что они будут сохранены в том виде, в котором попали в музей. Например, здесь хранится троллейбус, который горел во время путча 1991 года. И его, уточнил Антон Гурков, реставрировать не будут.

Проходим чуть глубже внутрь ангара и видим модель автобуса, работы по восстановлению которого уже завершены. Он блестит и выглядит так, словно его только что сняли с конвейера.

— Это «Икарус-55», машина, которая обладает большим количеством прозвищ из-за формы — его называют сигарой, пылесосом, ракетой, — отметил экскурсовод. — Но главная его ценность в том, что это первый в мире успешный серийный автобус с двигателем в задней части.

Переходим в ангар № 9. Он более яркий, потому что почти все машины здесь уже отреставрированы.

— Тут мы видим первый отечественный автобус «Стандарт» на шасси ЗИС-8, — говорит Антон Гурков. — В Москве к 1938 году эти автобусы стали, по сути, единственным типом подвижного состава, окончательно вытеснив многократно отремонтированные автобусы «Лейланд» и модель Я-6.

Среди экспонатов можно встретить и всем хорошо знакомые троллейбусы и автобусы, которые еще буквально 15–20 лет назад ходили по столице. Возможно, скоро коллекцию пополнят и современные дизельные автобусы, которыми мы пользуемся сейчас. Они просто уйдут в прошлое. Недавно мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы городской транспорт полностью перейдет на электробусы.