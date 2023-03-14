5 необычных идей для хобби

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Рабочие будни способны сильно выматывать, особенно в условиях недостатка солнечного света. Хобби — отличный способ расслабиться и отвлечься от проблем. «Вечерняя Москва» подготовила подборку оригинальных идей, которые могут помочь выбрать дело по душе в любом возрасте.

Медитативная флористика

Процесс сборки растений вполне может заменить медитацию и дать выход вашей креативности. В зависимости от индивидуальных предпочтений можно подобрать именно то направление флористики, которое будет вам ближе — минималистичную японскую икебану, английские букеты с сезонными цветами, голландские — с обилием зелени и мха или панно из засушенных растений.

Работа именно с сухоцветами может продолжаться круглогодично, но будьте аккуратны — не превратитесь в слишком заядлого охотника за цветами, чтобы не оборвать все растения в округе.

Если захочется подойти к процессу основательно, обучиться основам флористики и усовершенствовать навыки можно на специальных курсах, например, у Skillbox, Moscow Flower School. Или пересмотрите все работы Уильяма Морриса и смело бросайтесь в пучину экспериментов.

Спортивная привычка

Дефицит движения — бич нашего времени, который восполняется физическими упражнениями. Но если на посещение фитнес-клуба нет времени, а бегать на улице не позволяет погода, спортзал можно обустроить дома.

Например, позанимайтесь йогой или пилатесом, потом — на тренажере. А чтобы не тратиться на покупку дорогих устройств, можно воспользоваться сервисом «Мой девайс», где доступны в аренду и беговые дорожки, и гребные тренажеры. Сервис предлагает оформить подписку на понравившееся устройство и пользоваться им, пока оно нужно. Такой формат позволяет попробовать разные типы тренажеров и понять, какие нагрузки больше всего подходят вам — имитация гребли или даже сложные кардионагрузки на спин-байке. А на лето можно арендовать велосипед, чтобы всю зиму он не пылился на балконе.

«Первый грибник на деревне»

Погрузиться в микологию — это не просто научиться отличать настоящий подберезовик от ложного, это целый мир живых организмов, которых еще недавно причисляли к растениям.

Систематика грибов, их различия и свойства, места прорастания — все это огромный пласт науки, который может превратиться в увлечение. А в сезон можно будет поразить соседей по даче, обнаружив все грибницы в округе.

Для начала можно поискать сообщества любителей-микологов и грибников, чтобы найти единомышленников, или обратиться к различным научным статьям и справочникам в открытом доступе в Сети. А для вдохновения можно прочитать книгу норвежской писательницы Лонг Литт Вун «Путь через лес. О грибах и скорби».

Создание идеального крема

Если в школе вы любили химию, а сейчас не можете найти подходящий крем для лица, то самое время попробовать изготовить собственный. Уходовая косметика в идеале требует индивидуального подбора, основанного на типе кожи, вероятности аллергических реакций, предпочтений в запахах и прочем. Создать такое средство не так сложно, как может показаться на первый взгляд. К тому же, обучившись, вы сможете радовать близких подарками собственного производства.

Самое сложное — подобрать нужные ингредиенты и рассчитать пропорции. Обучиться основам можно на авторских курсах BeautyCraft School, Школы Юлии Русиной, VedaWomen и др.

Гуру чайных церемоний

В России чаепитие — неотъемлемая часть повседневной жизни и застолий. Но чай обязательно сопровождается еще какими-нибудь сладостями, что зачастую вредит здоровью и уничтожает вкус самого напитка. При этом существуют сотни видов чая, которые различаются по вкусу, запаху, цвету, происхождению, воздействию на организм. Базово выделяются шесть сортов чая: зеленый, белый, желтый, улун, черный и пуэр. Разобравшись в их специфике, можно повышать свою продуктивность днем, успокаивать мысли к вечеру и даже лечить недомогания.

И бонусом можно научиться чайному ритуалу, который несложно провести как дома, так и на природе. Весь процесс требует точного подбора чайника и мисочек, бережного отношения к чайным листьям, умения ощутить их аромат, грамотно заварить. И главное — остановиться в моменте и насладиться всем, ведь чайная церемония о смыслах и философии. Научиться всему, закупиться чаем и инструментарием можно, например, в клубе чайной культуры «Чайных дел мастерская» или в «Доме белого журавля».