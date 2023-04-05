Домчим до «Острова Мечты»: как будет выглядеть новая станция столичной подземки

Проект станции «Остров Мечты» Бирюлевской линии Московского метрополитена / Фото: Пресс-служба АО Мосинжпроект

Бирюлевская линия метро сделает доступнее парк развлечений «Остров Мечты». «Вечерняя Москва» выяснила, как будет выглядеть новая станция столичной подземки.

Парк «Остров Мечты» — развлекательный комплекс для детей и взрослых. Открытый несколько лет назад на юге столицы, он стал привлекателен для всех, кто любит захватывающие дух аттракционы и мультипликационных героев. Место в Москве для отдыха со всей семьей станет доступнее после запуска Бирюлевской линии метрополитена.

— Станция «Остров Мечты» с пересадкой на «Технопарк» Замоскворецкой линии поможет улучшить транспортное обслуживание в Нагатинской пойме, — сообщили в Институте Генплана Москвы, занимавшегося разработкой проектов станции Бирюлевской линии. — Южный вестибюль станции «Технопарк» обеспечит вход и выход пассажиров сразу двух линий — действующей Замоскворецкой и проектируемой Бирюлевской.

По словам авторов проекта, будут благоустроены прилегающие к станциям территории, организована система пешеходных зон, проведена реконструкция улично-дорожной сети.

Кроме того, соорудят подземный пешеходный переход с выходами на станцию через проспект Лихачева. Парковочные места организуют вдоль проезжей части бокового проезда проспекта Андропова и съезда на проектируемый проезд № 4062.

— На боковом проезде проспекта Андропова и съезде на проектируемый проезд появятся стоянки такси, — уточнили в Институте Генплана.

Уже известно, как станция будет выглядеть. При отделке «Острова Мечты» планируется использовать металлические кассеты, алюминиевые композитные панели и полированный гранит Санарский и Цветок Урала. Черно-белые узоры, покрывающие стены и потолок платформенного зала, будут символизировать соединение двух миров — земного и подземного, — связанных с образами и мифами древнего мира.

В столичном Стройкомплексе добавили, что станционный комплекс будет располагаться на участке линии метро мелкого заложения. Станция спроектирована с одной островной посадочной платформой посреди зала. Таких станций — большинство в нашей подземке.

— Главное, что даст городу Бирюлевская линия, — это новые транспортные связи, а их никогда не бывает слишком много, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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