Товарищ Гроза, пора на стройку: о первых проходческих щитах и столичных метростроителях

Строительство метро — это всегда передовые технологии, которые с каждым годом становятся все более усовершенствованными. Но для начала любой масштабный проект — это люди. Про первые проходческие щиты и метростроителей в номере от 5 апреля 1934 года писала «Вечерняя Москва».

Метро не сразу строилось. Иногда приходилось заключать большие сделки с другими странами. Так был приобретен первый проходческий щит. Его купили в Великобритании за золото. Когда он был получен, от советской промышленности требовалось сделать такой же. Задача была выполнена. Но возможности чудо-техники оказались небезграничными. Об этом газета написала честно: «К 1 октября — установленный Моссоветом срок окончания перегона — щиты не успеют дойти до площади Дзержинского. Поэтому решено с ее стороны пойти навстречу щитам горным способом, предварительно заморозив жидкие плывуны», — писала «Вечерка».

Но в целом работой подвижной конструкции были довольны. «В апреле щит должен укладывать два кольца блоков в сутки — полтора метра тоннеля. За последние дни щитовики приблизились к этой норме. Качество железобетонных блоков улучшилось, но точность их изготовления еще недостаточна», — сообщала газета.

Кроме этого, было решено пробурить около тысячи скважин от площади Дзержинского до памятника первопечатнику Ивану Федорову. Скважины уходили на глубину 20 метров. На Каланчевской улице у Южного переулка нужно было пробурить около 400 скважин. Как сообщала газета, работы начинались буквально в день выхода номера.

Поскольку сроки сдачи поджимали, на помощь метростроевцам были брошены сотрудники предприятий столицы. Газета сообщала, что на площадки отправились сотрудники гражданской авиации. «На дистанции № 5 Волхонка работал весь руководящий состав аэрофлота во главе с начальником Главного управления гражданского воздушного флота товарищем Уншлихтом, его заместителем Анвельтом, начальником главной инспекции аэрофлота товарищем Грозой и другими», — прочли читатели «Вечерней Москвы».

Трудовой энтузиазм аэрофлотовцев был настолько велик, что они успели даже выпустить два информационных бюллетеня для строителей. Сообщалось, что производительностью труда сотрудников гражданской авиации Метрострой был доволен.

КСТАТИ

Один из самых известных фильмов о Метрострое — «Добровольцы» 1958 года. Он реалистично отображает образы строителей метро, где есть представители самых разных профессий, даже парикмахеры. Метро строили всем городом, на работу выходили тысячи человек.

ЦИФРА

3 тысячи сотрудников «Аэрофлота» вышли помогать строителям метрополитена прокладывать тоннели.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО

Есть легенда, что при строительстве одного из участков открытым способом в доме над самым котлованом жила оперная певица, которую проходчики попросили спеть, пока они работают под землей.