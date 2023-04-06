История и преображение Воробьевых гор в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Спортивный комплекс столицы «Воробьевы горы» после реконструкции вновь притягивает внимание ведущих активный образ жизни москвичей и гостей столицы.

Воробьевы горы — территория для Москвы значимая. Именно здесь открывается самая живописная панорама столицы, привлекающая и жителей, и гостей города завораживающими видами.

Высокий правый берег Москвы-реки во все времена манил к себе густым лесом и сложным рельефом. Первые трассы для катания на лыжах и санках появились здесь еще в конце XIX века. А почти сто лет назад — в 1926-м — недалеко от Воробьевых гор, в деревне Гладышево, состоялись первые в стране официальные соревнования по прыжкам на лыжах. В 1935 году на Воробьевых горах прошли первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и второй чемпионат СССР по горнолыжному спорту.

Территория активно развивалась вплоть до середины 80-х годов прошлого века. Однако в дальнейшем уникальная спортивная инфраструктура Воробьевых гор, включая исторический трамплин, начала приходить в упадок.

Сегодня Воробьевы горы переживают второе рождение.

— С 2011 года в столице построены и реконструированы 175 спортивных объектов, — констатировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — С каждым годом все больше жителей столицы выбирают для себя здоровый образ жизни и активно увлекаются физкультурой и спортом.

Для того чтобы каждый москвич имел возможность заниматься рядом с домом или работой, мы продолжаем строить спортивные объекты. За прошедшие годы в Москве построены и реконструированы такие крупные объекты, как стадион «Лужники», стадионы «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Кроме того, в столице открылись сотни физкультурно-оздоровительных комплексов, возможность заниматься в которых есть у всех жителей столицы. Только в прошлом году мы ввели 19 спортивных объектов, среди которых такие знаковые сооружения, как Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, стадион «Москвич» в Текстильщиках. Кроме того, открыли BMX-велодром в районе Дмитровский, универсальный физкультурно-оздоровительный центр на территории стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, где началась активная фаза реконструкции, два футбольных поля. Возрождаем Воробьевы горы — уникальный спортивный комплекс Москвы. Здесь работают трамплины, спортивные школы, доступна вся необходимая инфраструктура для занятий и активного отдыха.

Правительство Москвы ведет активную работу по комплексному обновлению Воробьевых гор и возрождению кластера зимних видов спорта. В 2017–2018 годах были проведены работы по благоустройству Андреевской набережной. Отремонтировано асфальто-бетонное покрытие, тротуар выложен плиткой, устроены газоны, беговая дорожка и торшерное освещение.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года благоустроили улицу Косыгина. На склонах Воробьевых гор были выполнены противооползневые мероприятия. Изюминкой нового облика территории стало ландшафтное освещение: вдоль Воробьевской набережной установлено более девяти тысяч светодиодных светильников.

В конце 2018 года была открыта канатная дорога через Москву-реку, которая связала Олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. За четыре года ею воспользовались свыше 3,2 миллиона пассажиров.

Восстановление исторических и создание новых спортивных сооружений продолжается. Так, например, завершено устройство трех горнолыжных трасс. Благодаря современной системе искусственного снегообразования горнолыжные трассы могут быть подготовлены короткий срок. Кроме того, трассы оборудованы современной системой освещения. А подняться на склон горнолыжники могут с помощью новой кресельной канатной дороги на 14 кресел по 6 посадочных мест каждое, оборудованных системой подогрева.

— Москва получила первоклассные горнолыжные склоны, два трамплина, третий еще достраивается. И я думаю, что в ближайшее время уже можно будет проводить здесь соревнования, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна из ярких достопримечательностей территории — эскалаторная галерея на Воробьевых горах — связала станцию метро «Воробьевы горы» с улицей Косыгина в конце прошлого года.

Историческое наследие, возведенное по проекту архитекторов Нины Алешиной и Александра Стрелкова, открылось еще 23 июля 1959 года. В 1960–1980-е годы галерея пользовалась популярностью у студентов МГУ имени Ломоносова, учащихся Дворца пионеров, посетителей смотровой площадки, любителей зимних видов спорта и многочисленных туристов. Однако с течением времени ошибки, допущенные при проектировании станции метро, привели к нарушению гидроизоляции, разрушению конструкций и снижению несущей способности Лужнецкого метромоста. Под эскалаторной галереей произошло смещение грунтов, из-за чего в конструкциях появились трещины. Поэтому в 1983 году было принято решение о закрытии эскалаторов для пассажиров.

Решение о восстановлении эскалаторной галереи было принято главой города в 2020 году после масштабных проектно-изыскательских работ. Ветхие элементы постройки демонтировали, склоны укрепили. Сегодня двухэтажные здания вестибюлей, один из которых расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции «Воробьевы горы», а другой выходит к улице Косыгина, внутри облицованы мрамором и гранитом. На крыше верхнего вестибюля появилась смотровая площадка с видом на Москвуреку, стадион «Лужники» и центр столицы.

В планах возрождения Воробьевых гор — завершение восстановления главной их достопримечательности — большого лыжного трамплина К-75. За счет городского бюджета также будет создана Аллея спортивной славы.

ФАКТ

Первые трассы для катания на лыжах и санках на Воробьевых горах появились в 1900 году.

ЦИФРА

6000 человек в день смогут кататься на горнолыжных трассах. В результате проведенной реконструкции их пропускная способность увеличена до 500 человек при единовременном катании. Минимальная ширина трасс составляет 30 метров.

Снег в любую погоду

Благодаря современной системе искусственного снегообразования горнолыжные трассы могут быть оснежены и подготовлены для катания в максимально короткий срок. В состав системы входят: пункт управления, насосная станция, система охлаждения воды, 8 стационарных и 2 мобильных снегогенератора.

Горнолыжные трассы

На Воробьевых горах обустроены три горнолыжные трассы. Их протяженность разная: 200, 254 и 333 метра, соответственно.

Сноуборд-парк

Для проведения занятий и соревнований по сноубордингу и ньюскул между трассами № 2 и № 3 открыт сноуборд-парк, в котором установлено 2 трамплина и 8 фигур для скольжения, оборудованных специальной подсветкой для проведения тренировок в вечернее время.

Трамплины

Воробьевы горы порадуют спортсменов двумя трамплинами. Один — созданный за бюджетные средства — уже работает. Речь о лыжном трамплине К-40 (К-20) с совмещенным столом приземления и судейской башней. Вскоре к нему добавят инвесторский проект К-75 — самый высокий трамплин на Воробьевых горах.

И зимой, и летом

Спортивный кластер работает и в теплое время года. Летом здесь можно взять напрокат шезлонги и инвентарь для летних видов спорта. Дополнительная инфраструктура На склонах Воробьевых гор всегда рады юным москвичам. Для них обустроен детский спуск с бугельным подъемником. Кроме того, есть зоны отдыха для горнолыжников «Альпийская деревня».

Прогулочный маршрут «Парящие ступени»

Прогулка по маршруту оставит незабываемое впечатление и позволит полюбоваться с высоты панорамными видами Москвы.

Хранение и прокат

На Воробьевых горах обустроены пункты проката и хранения горнолыжного инвентаря. Есть раздевалки и тренерские.

Скользить по воздуху

В теплое время года на смотровой площадке Воробьевых гор работает Zipline. Это высотный аттракцион, который представляет собой спуск с использованием сил гравитации по стальному канату длиной 700 метров со скоростью до 60 километров в час с помощью специального устройства.

Учиться с ранних лет

На Воробьевых горах работают Московская горнолыжная академия и детская горнолыжная школа «Новая лига».

Канатка для спортсменов

Для удобства спортсменов обустроена кресельная канатная дорога протяженностью 290 метров.

Общепит

На Воробьевых горах располагается сразу несколько точек общественного питания: бистро, кафе, ресторан с панорамным видом на склоны и Москву-реку.

Канатная дорога

Воздушная трасса, соединяющая берега Москвы-реки и два спортивных кластера — Олимпийский комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, — имеет три станции.

Музей иллюзий

Интерактивное пространство, где удивительные оптические иллюзии оживают и становятся порталом в приключения. Музей находится рядом с канатной дорогой, у самой знаменитой смотровой площадки Москвы. Шагнув в оптические миражи, можно перенестись в сказочный лес, увидеть тайны древнего Египта, исследовать затонувшую Атлантиду, поиграть с тиграми и сделать потрясающие фото в десятках невероятных локаций.

Центр пляжных видов спорта «Воробьевы горы»

Летом, когда тренировки на снегу невозможны, на Воробьевых горах работает Центр пляжных видов спорта. Многофункциональная спортивная площадка располагается у подножия склонов.