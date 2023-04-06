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Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на востоке Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, улица Чечулина Карта всех событий

Семь учебных учреждений и один спорткомплекс построят на востоке столицы в ближайшие годы. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Создание качественных социальных объектов и мест для занятий спортом — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками, — сказал он.

Так, до конца 2024 года специалисты возведут четыре школы в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский. Помимо этого, детский сад на 250 мест появится в районе Гольяново. В районе Ивановское построят спортивный комплекс с бассейном на улице Чечулина, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, школу-гигант на 2100 мест ввели в эксплуатацию в столичном районе Рассказовка. Для изучения естественных и цифровых наук оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы. На школьном IT-полигоне будут преподавать программирование и основы компьютерного дизайна.

В районе Крюково ЗелАО появится новый детский сад на 250 мест с бассейном. Территория и здание будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство Москва Сергей Собянин Детские сады Школы
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