Под звон колоколов над сценой: «Дом Островского» празднует юбилей своего ангела-хранителя

Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина перед входом в музей / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 12 апреля 2023 года, исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского — великого русского драматурга, тончайшего мастера слова и знатока русской жизни. Он открыл совершенно новую страницу в истории отечественного театра. Его имя свято для всех театралов и поклонников подмостков, но именно Малый театр обрел название «Дом Островского», а драматург стал его ангелом-хранителем.

Бытописатель купеческого сословия, Островский и подвергался критике, и был возносим до небес, но главное — обрел поддержку у самых передовых слоев российского общества. Главная же его загадка — в нестарении. Пять десятков пьес, написанных им, не теряют актуальности и сегодня. И мы все так же смеемся над пороками и восхищаемся благородством, и идем в театр на Островского, чтобы прикоснуться не к истории, а к прочтению сегодняшнего дня задолго до его наступления.

Имя Александра Николаевича для Москвы звучит по-особому: его детство прошло в Замоскворечье, на Малой Ордынке, он учился на юридическом факультете Московского университета и служил в Совестном и Коммерческом судах. От природы наблюдательный, он быстро понял, какой ценный материал идет ему в руки: жалобы и прошения, поступавшие в суды, стали со временем основой его пьес. Литературный успех пришел к нему сначала в «Москвитянине», а потом в «Современнике». Он был знаком со всем литературным бомондом своего времени и повлиял на российскую драматургию как никто иной. Собственно, с Островского и начинается настоящий российский театр — глубокий, меняющий зрителя.

Все начинается с порядка

Подъезд номер 9 с надписью «Служебный вход». За дверями — «проходка», где строго проверяют документы. Раздевалка — налево. Пресс-секретарь Таисия Галыгина мягко предупреждает: используйте, пожалуйста, крючок, возле которого нет фамилии… Ой, правда, подписаны почти все. Вот — «Соломин», «Бочкарев»… Театр начинается с вешалки? Неплохое начало — тут идеальный порядок!

— Нигде, кроме Малого театра, такого не видела, — улыбается Таисия, показывая на красную бархатную накладку над входом в раздевалку. Валик бережет лоб рослого человека, если он, задумавшись, шагнет в раздевалку, не пригнувшись. Какая деликатность и забота…

Пока ищу пустой крючок, вспоминаю вехи истории Малого театра. Все начинается с 1756 года, когда при Московском университете был создан Вольный театр под руководством известного поэта и драматурга М. М. Хераскова. Но двери свои для публики театр открыл только в 1824-м. А в 2016 году театр пережил реконструкцию… После которой, кстати, изрядно похорошел.

Малый театр мне с детства казался дворцом. Можно не верить, но меня водили сюда каждые две недели, полагая, что без знания пьес Островского делать мне в жизни будет нечего. Все, от парадной лестницы до хрустальных люстр, от царственного, золотисто-серебристо-бордового зала до изумительного паркета, казалось мне дворцом и было полно тайн. А что, собственно, изменилось? Разве что ныне есть шанс заглянуть за кулисы. Но это не поубавит секретов театра: не все даже преданные поклонники театра знают, например, что в Малом есть особое Ермоловское фойе, для зрителей закрытое: там в антракте отдыхают артисты.

…Коридорчиками и переходами кружим по театру. Оборотная сторона сцены, на которой сейчас идет репетиция, — нагромождение балок и скрытых от глаз механизмов. Вот узкий ход наверх, ведущий в будку суфлера, — несколько шагов, и ты — на сцене, подсказывай — не хочу. Правее сцены, если смотреть из зала, аж на нескольких этажах расположились гримерные — женские и мужские. Персональных — почти нет, даже у Юрия Соломина гримерка — одна на двоих с Василием Бочкаревым. А гримерная Бориса Клюева выглядит так, будто ее хозяин на минуту вышел куда-то. Горько, но скоро будет три года, как его нет с нами… В глубине театра, вдали от зрительских глаз, кипит жизнь — там есть сварочные цеха и цех столярный, а в самом для непосвященных любопытном цехе, бутафорском, делают все, что со сцены будет выглядеть настоящим: театр — это искусство великого обмана, похожего на правду. Там работают с тканями, тут — монтируют декорации: так создается образ спектакля, здесь шьют изумительные костюмы…

Спектакль — это вершина айсберга, его макушка. Под ней — особый мир, о существовании которого зритель не думает. Да и не должен…

А мы — в музей! Он был закрыт много лет и, обновленный, открылся недавно. Идем вниз.

— Углубляемся и погружаемся в историю театра в прямом смысле слова! — шутит Таисия.

Перед юбилеем дел в Малом столько, что вообще-то, несмотря на прекрасные отношения театра с «Вечеркой», иначе как чудом наш «пробег» по закулисью назвать нельзя: очень хлопотное время. Но увиденное — потрясает.

…Поворот — и вышагивающий на экране куртуазный джентльмен начинает рассказывать историю Малого театра, а за спиной его мелькают фото и иллюстрации. Садись и слушай: ни одна энциклопедия не знает таких подробностей о Малом и Островском, как этот виртуальный гид. А в небольшом помещении справа посетителей ждет уменьшенный в разы, но мигом узнаваемый… фасад Малого! В его «окнах» спрятаны фотографии великих актеров, а прикосновение к любой из интерактивных панелей открывает «двери» в историю людей и спектаклей, составивших славу Малого театра.

Показывая, как работают панели и какую огромную информацию они хранят, Таисия Галыгина рассказывает о грядущих торжествах.

— В этом году театральный фестиваль «Островский в Доме Островского», тринадцатый по счету, пройдет с размахом. Мы получили 78 заявок на участие в нем, для показа в Москве отобрано 16 спектаклей разных театров… А завершится все 25 апреля огромным гала-концертом.

А к юбилейным мероприятиям Малый подошел с необычным спектаклем: Алексей Франдетти поставил «Свадьбу Кречинского». Похожих спектаклей в репертуаре театра нет: это удивительный мюзикл, в котором драматические артисты неожиданно для самих себя не просто запели, а начали исполнять довольно сложные вокальные партии.

— Для этого спектакля было создано более ста костюмов, поскольку по ходу действия артисты их меняют, причем происходит это очень быстро, всего за несколько секунд, и когда ты видишь, что человек только что был в одном костюме и тут же — в другом, это просто ошеломляет! — рассказывает Таисия.

Смотри — что хочешь

Ну а я с головой — в прошлом Малого… Легкое прикосновение к панели, и — получите, «чего изволите»: спектакли разных лет, костюмы, фотографии актеров, аудио– и видеозаписи… И пусть колоссальный архив Малого театра оцифрован далеко не полностью, производит впечатление и то, что уже сделано.

— Ну, что хотите посмотреть? — Таисия «листает» виртуальные страницы. — Смотрите — вот постановка «Бешеные деньги». В разные годы в ней играли, конечно же, разные артисты. Выберете год?

— А если я «Волки и овцы» захочу? 1949 года?

— Пожалуйста. Наушничек возьмите…

Таисия, увидев, что я заслушалась, улыбается.

Этот музей открыт до спектакля и во время антракта, и любой зритель может прийти сюда, посмотреть, послушать, восхититься… По мне — так тут можно торчать сутками. Вот, скажем, прелестный макет декораций одного из спектаклей, изготовленный студентами Школы-студии МХАТ по сохранившимся эскизам к постановке. Тут — афиши, портреты легенд — Щепкин, Гоголева с Турчаниновой, Ильинский… Вот так выглядела постановка «Снегурочки» в 1922 году, а вот — легендарный гоголевский «Ревизор»: репертуар театра одним Островским никогда не ограничивался.

Есть чем заняться в музее и детям. Для них, например, в музее придумана игра по принципу «найди пару»: обнаружил две одинаковые картинки среди перевернутых, и виртуальный помощник-сверчок подсказывает, что за художник этот эскиз рисовал и к какому спектаклю.

— Мы для детей установили развивающие игры — вот, пожалуйста, «создай костюм», — рассказывает Таисия. — А вот — копия нашей исторической сцены. Тут видно, как работает театральная машинерия: вот поворотный круг, видите, уровни поднимаются? А вот — опускаются… А тут видно, как крепится занавес.

Яркие костюмы, в которых выступали звезды прошлого, выставлены в музее и будут сменяться. Но все «натурой» не представишь, и тогда на помощь приходят волшебные панели: тут любой костюм можно изучить в деталях.

А вот эта «забава» просто завораживает. Господин книжный шкаф, пузатый и самодовольный, будто подмигивает: «Жми на панель!» Тут все просто: выбери название пьесы Островского, получишь про нее всю информацию. Но самое главное — можно посмотреть и полистать режиссерские и суфлерские экземпляры знаменитых произведений. Мы с Таисией листаем страницы рукописного текста, с восторгом отмечая пометки на полях и над строками.

— Смотрите, какое указание, — палец Таисии замирает на виртуальной «странице». — «Голос Софьи». То есть по замыслу — он сначала доносится издалека... А тут — «свет». И далее написано — «к рампе»: «Ба! знакомые все лица!» То есть постановщик видел этот монолог (слова Фамусова) обращенным к залу…

…Архив только кажется неживым. Нет, он готов рассказать невероятно много! И разбор архивов в процессе! Жизнь театра продолжается.

Немного мистики и примет

Несколько лет назад в труппу Малого театра влился режиссер-постановщик, народный артист России Андрей Житинкин. Ни один из разговоров с ним не обходился без потрясений, вот и этот не стал исключением.

Для начала — новости из первых рук: к 9 мая в Малом театре выпустят премьеру «Летят журавли» в его постановке. В этом театре вообще свято относятся ко Дню Победы и всегда отмечают этот праздник. Например, юбилей Победы отметили постановкой спектакля «Большая тройка (Ялта-45)». Говоря же про юбилей Островского, мы с Андреем Житинкиным как-то вырулили на тему примет и мистики.

— Театр — тонкая вещь… Когда зашел разговор о реконструкции, все боялись, что она превратится в столь же длинный процесс, как было в случае с Большим театром. Мы увезли все спектакли, играли их на других сценах, но тревожились, терпеливо ждали финала. Но когда в процессе реконструкции зашла речь о том, что надо бы открыть крышу, снять и заменить все перекрытия и купол… Важно понимать, что на состояние здания и конструкций нашего театра всегда влияла и Неглинка: если бы вы видели, в каком состоянии были до ремонта коридорчики, потолки и все прочее! Но при разговоре о крыше вдруг «восстали» знаменитые наши, великие старики, сплошь народные артисты СССР. По их убеждению, трогать крышу театра было нельзя, ибо есть опасение, что тогда ушел бы сам дух театра — вроде бы о такой опасности говорили прежде. Вообще, всегда отмечалось, что еще при строительстве здания театра в его конструкцию были заложены уникальные вещи, блистательно сохраняющие, например, акустику, что так важно в театре: вы же заметили, что мы, в отличие от многих других театров, работаем без микрофончиков. Конечно, у актера должны быть поставлены голос и дикция, но есть еще и особые секреты архитектуры, которые, увы, во многом утрачены — ныне специалисты по акустике ценятся на вес золота.

В общем, рассказывает Житинкин, когда стало известно, что планируется и вскрытие крыши, звезды театра и сам Юрий Мефодьевич Соломин сделали все возможное, чтобы отговорить строителей от этого и настояли-таки на своем.

— Но слушайте дальше! В этом сезоне в Малом театре зазвучат в спектакле колокола. Их дивный звук идет сверху, из-под крыши, где они висели с незапамятных времен над колосниками, эти невидимые зрителям уникальные старинные колокола! Да, театр — тоже храм, да и борется театр, как и церковь, за дух, но какой театр может похвастать своей звонницей? — рассказывает Андрей Житинкин. — В общем, в «Свадьбе Кречинского» они зазвучали — и именно в год юбилея Островского. Подумайте: эти с дореволюционных времен сохранившиеся колокола остались на месте потому, что был соблюден «завет» прошлого и крышу не тронули. Это некая сакральная история, которая подтверждает, как важно сохранять традиции. Кстати, во время спектакля их видно...

Поразительно, что некие новые приметы создаются и в наше время. Студенты «Щепки», Высшего театрального училища (института) имени Щепкина, например, натирают ногу Островского на его памятнике перед экзаменом.

— Но таких примет полно, — улыбается Житинкин, — стоит побывать на станции «Площадь Революции», чтобы в этом убедиться. У нас же есть важная деталь: после удачно сданного экзамена студенты благодарят покровителя Островского, положив ему на колено цветок. В этой ответной реакции — особый смысл и ценность. Ну а в том, что сидящий у театра «дядька» помогает — никто не сомневается.

Соблюдается в «Щепке» и такая традиция: там всегда любили и искали таланты в глубинке.

— Самого Юрия Мефодьевича Соломина, хочу напомнить, приехавшего из Читы, когда-то выделила из толпы и поддержала великая Пашенная, а потом, когда в Москву приехал его брат Виталий, она помогала и ему, разглядев огромный талант в этих двух мальчишках из провинции. И в наше время, когда кто-то считает, что все решают деньги, «Щепка» отрицает это: она ищет таланты, и любого пришедшего туда человека обязательно примут и выслушают.

…Глубину Островского студенты постигают, изучая его тексты. Они оказываются современными, тонкими, умными, ироничными. А тот факт, что их автор еще и оберегает тебя, формирует особое к нему отношение,.

— Малый театр не отпускает. Наши нынешние суперзвезды — Людмила Полякова, Василий Бочкарев — работали в других театрах, но вернулись в альма-матер, — вспоминает Андрей Житинкин. — Мы как-то разговаривали с Бочкаревым по поводу его возвращения, и он, человек очень глубокий и тонкий, сказал: «Пора отдавать долги». Все так, но в этом есть и магия Малого театра. Кстати, хочу напомнить, что Малый — это все-таки «Театр Европы», такой статус еще только у Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Поэтому наш театр открыт для мира, и даже в наше сложное время в него приезжают иностранные режиссеры, и он всегда готов к новым предложениям.

ФАКТЫ

С А. Н. Островского начинается русский театр в его современном понимании: драматург создал театральную школу и целостную концепцию театральной постановки. «Хорошая пьеса понравится публике и будет иметь успех, но долго не продержится на репертуаре, если плохо разыграна», — писал Островский.

А. Н. Островский известен как переводчик произведений французских, итальянских, испанских, английских драматургов. Он перевел более сорока произведений Плавта, Сенеки, Теренция, Макиавелли, Шекспира, Сервантеса, Гольдони, Кальдерона .

Творчество А. Н. Островского было предметом ожесточенных споров критиков как в XIX, так и в XX веке. В XIX о нем с противоположных позиций писали Николай Добролюбов и Аполлон Григорьев, а позже — Михаил Лобанов и Михаил Булгаков. А также Владимир Лакшин.

Многие произведения Островского экранизированы. Культовым стал фильм «Женитьба Бальзаминова» с Г. Вициным.

РЕПЛИКА

Юрий Соломин, художественный руководитель Малого театра:

— Островский — настоящее сокровище русской культуры, не зря его называют русским Шекспиром, таково значение его драматургии для русского театра. В его пьесах есть все: любовь, ненависть, юмор — все человеческие слабости и благородные порывы. Да, есть кое-какие различия в восприятии его пьес, скажем, 50 лет назад, 30 и сейчас, но самое главное — неизменно: удивительно красивый русский язык и тот национальный дух, который присутствует во всех его пьесах.