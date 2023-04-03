Столичный Дом-музей Чехова открылся после реставрации

Сотрудница Государственного литературного музея София Кудрявцева осматривает временную выставку, на которой представлены произведения нескольких художников из семьи Чеховых — Марии Павловны и Сергея Михайловича / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице состоялось официальное открытие Дома-музея Чехова на Садовой-Кудринской улице. Корреспондент «Вечерней Москвы» одной из первых посетила новое культурное пространство.

Особняк семьи Чеховых москвичи, с легкой руки самого писателя, называют домом-комодом за его необычную планировку — небольшие комнаты, переходящие одна в другую.

На открытии музея присутствовала министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поздравила Государственный литературный музей с открытием нового филиала после реставрации.

— Антон Павлович жил в этом легендарном доме, написал здесь сотни рассказов, принимал выдающихся современников, а с 12:00 до 15:00 вел прием пациентов, — отметила Ольга Любимова. — Дом был полностью отреставрирован, проведена кропотливая работа. С одной стороны, ковидные ограничения задержали открытие музея, но, с другой стороны, научные сотрудники получили возможность тщательно проработать всю логику экспозиции, выставить больше в открытом доступе и показать уникальные экспонаты, которые находились в фондах.

После реставрации музей разделили на две части — мемориальные комнаты, где жили Антон Чехов и члены его семьи, и историко-литературные залы, посвященные творчеству писателя и в целом литературному процессу рубежа XIX–ХХ веков.

Первую экскурсию по обновленному зданию директор музея Эрнест Орлов проводит лично. Сначала попадаем в помещение, где Чехов-врач вел прием и осмотр пациентов. Теперь бывшая приемная превратилась в своего рода театральное фойе, открывающее экспозицию. Здесь представлены афиши спектаклей по пьесам Антона Павловича на всех языках мира — и современные, и конца XIX — начала XX века. Один из самых ценных экспонатов — афиша о спектакле «Чайка», поставленном на сцене Московского художественно-общедоступного театра Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко в декабре 1898 года. Эта пьеса и сделала Чехова известным на весь мир драматургом. Здесь представлены кубы толстого стекла, в которых запаяны архивные снимки сцен из спектаклей МХТ по пьесам «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка», «Иванов», «Вишневый сад».

— Как бы мы ни ценили прозу Антона Павловича, надо признать, что он в первую очередь известен как драматург, — говорит Эрнест Орлов. — Не один раз мы проводили социологические исследования, и всегда оказывалось, что в основном наш посетитель приходит из театра.

Переходим в другой зал, где экспонаты позволяют лучше узнать Чехова как человека, врача, путешественника и гражданина. Оформление этого помещения и сама концепция экспозиции построены на образе чемодана — именно отсюда, из Москвы, писатель отправлялся в дальние поездки.

— Это связано с личным моментом — бегством от семьи и порой даже от себя самого, — поясняет Орлов.

Здесь множество комодов, чемоданов, дорожных кофров, саквояжей. В них — самые разные предметы: пенсне, запонки, фотографии, письма и другие мелочи, которыми пользовался Чехов. Такой принцип хранения напоминает музейные фонды, где предметы так же лежат в специальных выдвижных ящичках. Но теперь доступ к реликвиям прошлого имеют не только хранители, но и посетители музея. Стены зала украшены репринтными копиями газеты «Московский листок» — Антон Павлович выписывал именно это издание, внимательно следил за жизнью столицы.

— Многие сюжеты из газетных заметок потом оказывались на страницах произведений классика — настолько близки оказались реальная и художественная жизнь, — говорит Эрнест Орлов. — Рядом можно увидеть фотографии двух московских зданий: Сухаревой башни и Кремля. Эти снимки висели в доме Чеховых еще в Таганроге.

В следующем зале стоит печатный станок, который можно рассмотреть во всех деталях.

— Этот зал посвящен литературной кухне. Чехов ведь начинал как автор фельетонов. И печатный станок здесь появился как образ тиражируемости малой прессы, — рассказывает директор музея.

Дальше начинается мемориальная зона — рабочие кабинеты, гостиные, спальни членов многочисленной семьи Чеховых. Конечно, здесь есть и спальня самого Антона Павловича — небольшая комнатка с одним окном, выходящим на Садовое кольцо. Здесь сохранилась кровать, на которой он спал. Ее специально привезли из Ялты. А постельное белье может похвастаться московской пропиской.

— На наволочках вышиты инициалы «А. П.», — обращает наше внимание Эрнест Орлов. — У писателя было несколько братьев и сестер, поэтому их матушка Евгения Яковлевна собственноручно вышивала инициалы.

На втором этаже мемориальная экспозиция продолжается. Внимание посетителей привлекает комната сестры писателя Марии Павловны. Там сохранились все ее личные вещи: шкатулка с рукоделием, швейная машинка, кисти и краски, а еще учебник географии — она преподавала этот предмет в московской гимназии.

Еще один зал посвящен художнику Исааку Левитану, с которым Чехова связывала близкая дружба. В экспозиции —художественные материалы живописца и несколько его этюдов.

Сейчас в музее открыта временная выставка, посвященная Чеховым-художникам. Там представлены акварельные этюды Марии Павловны, портреты домочадцев и иллюстрации к стихам о Великой Отечественной войне кисти сына младшего брата писателя Сергея Чехова.

В новой экспозиции отражен еще один значимый этап судьбы Антона Чехова — его поездка на Сахалин. Там он набирал впечатления и наблюдения для рассказов о жизни каторжников. В этом зале стоит складной комод — посетитель поднимает крышку, и ему открываются ящички, где представлены негативы снимков, сделанных на Сахалине. На них запечатлены каторжники, которых заковывают в кандалы, дальневосточные пейзажи, где осужденным приходится обустраивать свою жизнь. Эти фотографии транслируются и на двух круглых экранах по сторонам шкафа.

— Но даже там, в этом суровом крае, Чехов не забывает о родных, — говорит Эрнест Орлов, открывая ящичек с подарками для домашних. — Писатель привозит оттуда две причудливые крупные ракушки и небольшой японский поднос.

В этом же зале отражена история любви Антона Павловича и Ольги Книппер-Чеховой. В одном из ящичков можно найти ее фотографию в образе царицы Ирины в оплечье и венце, украшенных драгоценными камнями.

— Именно такой впервые увидел писатель свою будущую супругу. Это случилось на репетициях спектакля «Царь Федор Иоаннович», — отметил Эрнест Орлов.

А в соседнем ящичке представлены запонки с изящными птицами, которые драматург подарил жене на тридцатилетие.

— Ольга Леонардовна шутливо говорила мужу: «Очень красивые запонки, но я все не могу понять их тайну: какая же из птиц я, а какая вы», — процитировал Эрнест Орлов.

На церемонии открытия Дома-музея Чехова присутствовал директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.

— Открытие нашего филиала — это большая веха в истории музея, — отметил Дмитрий Бак в заключение экскурсии. — В 2021 году первыми предметами, поступившими в коллекцию, стали вещи Антона Павловича Чехова. Без преувеличения мы владеем самой мемориальной коллекцией писателя.

Совсем недавно Литературный музей открывал еще один филиал — Московский дом Достоевского. Церемонию его открытия посетил президент России Владимир Путин. Московские музеи сейчас активно развиваются и наращивают темпы работы. Их посещаемость еще в 2022 году вернулась к доковидным показателям.

Кроме того, музеи становятся еще более доступными. В 2021 году стартовал молодежный проект «Пушкинская карта» для посетителей от 14 до 22 лет. Подростки и молодые люди могут получить такую карту, на которой уже лежит 3000 рублей, и потратить эти деньги на посещение культурных пространств столицы. А школьники для бесплатного прохода используют карту «Москвенок». Кроме того, в этом году более 200 московских музеев принимают участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Еще для всех категорий посетителей в учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры, организованы дни бесплатных посещений в рамках «Московской музейной недели» и «Дней культурного наследия».

ИСТОРИЯ

Антон Павлович Чехов и члены его семьи проживали в доме на Садовой-Кудринской улице с лета 1886 года до весны 1890 года — до отъезда писателя в путешествие на Сахалин. Здесь были написаны пьесы «Иванов», «Медведь», повести «Степь», «Скучная история», «Огни» и около 100 рассказов. Мемориальный музей в этом доме был открыт в 1954 году, а в 2018-м его закрыли для посетителей и начали там масштабную реставрацию. В новой экспозиции будут показаны личные вещи Антона Павловича Чехова, связанные как с семейным бытом, так и с его многочисленными путешествиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— Антон Павлович Чехов — это многогранная фигура, проявившая свои таланты во многих областях — литература, драматургия и вообще русский театр. Этот дом всегда был посещаем, и перед создателями музея стояла сложная задача — соблюсти историческую достоверность, сохранить атмосферу этого дома, но при этом сделать это место интересным музеем для посещения самой разной аудиторией, в том числе и молодой. Я думаю, что для столицы очень важно возобновить жизнь в этом уголке старой Москвы, связанном с именем писателя. И мы в этом готовы помогать.