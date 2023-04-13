В медицину со школьной скамьи: как Сеченовский университет помогает старшеклассникам становиться врачами

Сеченовский университет / Фото: Анна Быкова

Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ). На нем рассмотрели концепцию развития Сеченовского исследовательского университета. В ближайшие годы Первый МГМУ продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни.

Шаг в медицину

Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова — крупнейший партнер Правительства Москвы в сфере повышения качества медицинского образования и улучшения медицинской помощи. И.о. директора Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Елена Кузнецова отметила, что Сеченовский университет является одним из важнейших партнеров городского проекта «Медицинский класс в московской школе». Совместная работа в рамках проекта ведется с 2015 года. За это время вузом проделан огромный путь в области популяризации медицинских профессий среди московских школьников.

— Сеченовский университет проводит независимую оценку качества знаний старшеклассников по биологии и химии, является разработчиком заданий и площадкой для проведения Московского конкурса межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», реализует дополнительные программы для учащихся по подготовке к олимпиадам из федерального перечня, разрабатывает рабочие программы и методические пособия в рамках проекта «Медицинский класс в московской школе», в том числе по курсу «Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека». Ведущие специалисты в области медицины проводят семинары, мастер-классы и практикумы, руководят проектной и исследовательской деятельностью школьников, читают лекции. Помимо работы с учащимися медицинских классов, специалисты Сеченовки ведут курсы повышения квалификации для московских педагогов по современным направлениям развития медицины и медицинских технологий, — рассказала Елена Кузнецова.

Кроме того, она отметила, что с 2016 года университет является площадкой для проведения открытой городской научно-практической конференции «Старт в медицину», также он ежегодно проводит Общероссийскую конференцию с международным участием «Неделя медицинского образования», в программу которой включены мероприятия для учащихся и педагогов медицинских классов. А совсем недавно завершилась масштабная просветительская акция университета «Ученые в школы», в рамках которой в каждой образовательной организации — участнике проекта прошла встреча школьников с выдающимся ученым в области медицины.

— В этом учебном году учащиеся медицинских классов посещают экскурсии в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, знакомятся с работой детских и взрослых городских поликлиник, подстанций скорой помощи, многопрофильных стационаров. В продолжение экскурсий вузы-партнеры, в том числе Сеченовский университет, проводят комплексную программу «Медицинские каникулы». Во время школьных каникул ребята получают возможность познакомиться с деятельностью выбранного вуза, с разнообразием врачебных специальностей и сделать осознанный выбор будущей профессии, — отметила Елена Кузнецова.

Школа науки

При университете работает Медицинский Сеченовский предуниверсарий, в котором обучаются 645 школьников. Учащиеся 10–11-х классов получают не только аттестат о среднем общем образовании, но и серьезную специализированную подготовку к поступлению в ведущий медицинский вуз страны.

— В этом году исполняется десять лет нашему совместному с ведущими вузами проекту «Московский предуниверсарий». Сегодня в нем участвует 15 образовательных организаций высшего образования, в которых обучается около 6,5 тыс. школьников. Все вузы-участники проекта получают гранты из бюджета Москвы на организацию профильного обучения старшеклассников. Предуниверсарий в медицинском университете имени И.М. Сеченова создан в 2016 году. Обучение в нем организовано по программам среднего общего образования и вузовской системе занятий по профильным предметам. Его учащиеся занимаются научными проектами в современных биологических и химических лабораториях, активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, которые организует столичный Департамент образования и науки, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки Александр Тверской.

Ученица 11 класса Мария Формозова рассказала, что всегда мечтала поступить в медицинский вуз, и ни она, ни ее семья не пожалели о решении пойти в Сеченовский предуниверсарий.

— С самого начала 8 класса я приступила к усиленной подготовке для того, чтобы поступить, и мои усилия не прошли даром в конце 9 класса, все сдала и — ура! — поступила. За два года предуниверсарий стал моим любимым местом, где замечательные друзья и педагоги. Конечно, учиться нелегко, но и я не рассчитывала на безделье, — рассказала Мария. — Мы изучаем углубленную программу по химии, биологии. У нас есть дополнительные предметы, такие, как латинский язык, оказание первой помощи, практика по химии и биологии в очень хорошо оснащенных лабораториях, — рассказала Мария. — Объем информации большой, но мотивированному ученику все по плечу. Нас всех объединяет одна цель и преподавателей и ребят — осуществить мечту, поступив в полюбившийся вуз.

Еще одна особенность обучения в предуниверсарии — возможность проводить исследования и публиковать их результаты вместе с научными руководителями.

— Моя работа по теме зависимости от сосудосуживающих препаратов была опубликована в журнале «Наука и просвещение». Если говорить обо мне — я учусь на «отлично», все успеваю, — поделилась Мария.

У учеников предуниверсария есть доступ практически ко всем биологическим и химическим лабораториям университета, а также возможность пользоваться различными технологиями: VR-очками, интерактивный столом «Пирогов» и другими.

— Сейчас я стремлюсь поступить в университет, а если говорить о дальнейшей перспективе, самые интересные для меня направления — это генетика и неврология, — отметила Мария.