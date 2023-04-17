Прогулка по благоустроенной набережной станет приятнее

Префект СЗАО Алексей Пашков (слева) и депутат Госдумы РФ Александр Мажуга сажают яблоню в сквере на улице Малая Набережная во время субботника. Теперь здесь появится Аллея Героев-Летчиков, посвященная жителям округа, чьи подвиги вписаны в летопись Великой Отечественной войны / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жители района Покровское-Стрешнево в субботу, 15 апреля, приняли участие в благоустройстве прогулочной зоны вдоль Деривационного канала. «Вечерняя Москва» присоединилась к мероприятию.

На улице Малая Набережная ранним субботним утром было многолюдно — здесь собрались активисты не только из Покровского-Стрешнева, но и из соседних районов, чтобы принять участие в традиционном субботнике. Инвентарь для работы, который активно разбирали люди, был предоставлен местным ГБУ «Жилищник».

— Это знаковая территория, которую мы ежегодно приводим в порядок после зимы. В рамках субботника красим лавки, урны, прогребаем газоны. Всем участникам мероприятия выдали веерные грабли, лопаты, мешки для мусора. Также мы заранее подготовились и заказали специальные бункеры для вывоза отходов, — говорит заместитель директора ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» по благоустройству Арам Кейян.

Кстати, во время субботника произошло еще одно событие, примечательное для жителей района. Участники мероприятия совместно с сотрудниками ФКУ «Ространсмодернизация» обустроили вдоль набережной яблоневую аллею, посвященную героям-летчикам Великой Отечественной войны, проживающим в Северо-Западном округе (СЗАО). Всего высадили 23 яблони сорта «рэд скарлет». К высадке деревьев присоединился и префект СЗАО Алексей Пашков.

— Мы всегда с радостью становимся частью этого общегородского события. Многие местные жители сегодня вышли приводить в порядок не только собственные дворы, но и наши парки. В этом им также помогают сотрудники управы, префектуры округа, коммунальные службы района. У нас в округе очень много зеленых территорий, где люди любят отдыхать и просто хорошо проводить время. Мы гордимся этим фактом, поэтому всегда заботимся о таких местах. А сегодня еще и открыли Аллею Героев, которая сохранит память о них среди тех, кто гуляет по этой набережной, — отмечает Алексей Пашков.

Рядом с аллеей активисты также установили памятную табличку.

После нескольких часов работы многие участники мероприятия подкрепились кашей и выпили вкусного чая, которые были приготовлены здесь же, на полевой кухне.

— Мы с сыном постоянно гуляем вдоль этой набережной, поэтому приятно видеть ее чистой и ухоженной. Да и окна нашей квартиры на нее выходят. Поэтому решили приложить руку к тому, чтобы наше любимое место было еще лучше и чище, — объясняет местная жительница Ольга Куликова, которая приняла участие в акции вместе с сыном Владиславом.

Не остался в стороне и депутат Госдумы Александр Мажуга, который также посетил субботник.

— Наш округ считается экологическим оазисом города. Этот статус поддерживается благодаря бережному отношению наших жителей. Ведь яблони — это не просто красивые цветущие деревья, но и плоды, которые будут радовать отдыхающих здесь много-много лет, — говорит он.

До середины дня активисты с небольшими перерывами на перекус очищали территорию набережной. Благодаря их упорному труду справиться с задачей удалось гораздо быстрее, чем рассчитывали организаторы.

— Настроение — потрясающее. Мы пришли сюда вместе с друзьями и под бодрую патриотическую музыку убрали мусор, помогли заново выкрасить лавочки, — радуется местная жительница Юлия Логинова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Один из самых больших парков района — «Покровское-Стрешнево», который занимает площадь 68 гектаров. Протяженность береговой зоны в округе составляет почти 100 километров. Население района Покровское-Стрешнево составляет около 66 тысяч человек. На территории района находится 28 улиц.