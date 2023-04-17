Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Центре московского долголетия Донского района прошел показ мод

Анна Хромцова
Город
В Центре московского долголетия Донского района прошел показ мод
Участницы школы моды «Серебро» на сцене центра московского долголетия «Донской» демонстрируют новые модели платьев сезона весна-лето нынешнего года. Все эти платья были созданы модельером Татьяной Кудриной / Фото: Яна Красовская

В понедельник, 17 апреля, в центре московского долголетия в Донском районе прошел показ мод, где моделями выступили красавицы серебряного возраста. «Вечерняя Москва» побывала на этом дефиле.

В центре московского долголетия (ЦДМ) «Донской» оживленно. Играет мелодичная музыка, под которую модели отсчитывают количество шагов на подиуме и делают контрольные проходы, занимая выигрышные позы перед зрительным залом. Активистки клубов «Школа моды «Серебро» и «Лоскутная радуга» готовятся к выступлению.

— Наша школа «Серебро» центра московского долголетия «Московский» не учит искусству дефиле по подиуму. Все наши участницы — обычные женщины, которые хотят быть красивыми, любят моду и стремятся быть в курсе модных тенденций. В этом показе приняли участие 15 моделей нашей школы. А на занятиях мы изучаем разные направления в моде, свою внешность, особенности фигуры и тип лица. Все участницы нашего клуба — женщины, увлеченные стилем и современными трендами. Они на своем примере показывают, что в любом возрасте можно выглядеть актуально и изысканно и ловить восторженные взгляды окружающих. Сегодня мы решили показать костюмы, платья, юбки, которые можно носить уже этой весной и летом, — рассказала Татьяна Донская, руководитель школы «Серебро» ЦМД «Московский».

Взволнованные участницы поправляют укладку и макияж перед зеркалом, надевают бусы и браслеты, добавляя последние штрихи к образу перед показом.

— Все мои одежды выполнены в стиле шитья «печворк» — это модели, сшитые путем соединения между собой лоскутов разных цветов и фактуры. Лоскуты сшиваются в небольшие фрагменты, а затем простегиваются в единое полотно. Одежда в этом стиле — тренд сезона весна-лето нынешнего года. На показе будут представлены и удлиненные жакеты, и платья, и костюмы. Большинство изделий выполнено из отечественного ситца — материала, который очень комфортно носить в весенне-летний период, — отметила Татьяна Кудрина, модельер и лидер клуба «Лоскутная радуга».

Дефиле закружило яркостью красок, каждую модель одежды ведущая вечера Татьяна Донская описывала с точки зрения сочетания с типом лица и особенностями фигуры. Также она советовала зрителям, какие аксессуары можно подобрать под платье или жакет, как правильно подчеркнуть достоинства фигуры, как визуально вытянуть силуэт, а каких вещей в весеннем образе стоит избегать.

— Сегодня я приняла участие в показе и просто переполнена невероятными эмоциями. Для меня это настоящий праздник, когда участвуешь в таких мероприятиях. Кажется, что ты сбросила несколько лет. Уже пять лет занимаюсь в школе «Серебро». Когда я работаю в нашем дружном коллективе, у меня всегда хорошее настроение, мы дарим улыбки и поддерживаем друг друга, и конечно, нас с особым теплом сегодня принимала публика. Мне уже 80 лет, и в коллективе все берут пример с меня, — рассказала участница показа Надежда Шарипова.

И зрителям, и участникам модное дефиле подарило море положительных эмоций. Модели и зрители долго не расходились, фотографировали друг друга на смартфоны и делали селфи с моделями серебряного возраста. А лидер клуба «Серебро» пригласила всех желающих посетить ее лекции и мастер-классы о моде и стиле. Участники показа получили грамоты с благодарностью от центра московского долголетия «Донской».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Сурин, директор Центра московского долголетия «Донской»:

— Активисты центров московского долголетия регулярно принимают участие в различных показах. Недавно участницы школы моды «Серебро» выступали с дефиле в главной галерее «Мега Теплый Стан». Самое важное — это те эмоции, которые они получают во время показов. Сегодняшний показ мод и дефиле участниц проекта — это сочетание творчества, красоты и изящества.

Пенсионеры Мода Московское долголетие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте