В Центре московского долголетия Донского района прошел показ мод

Участницы школы моды «Серебро» на сцене центра московского долголетия «Донской» демонстрируют новые модели платьев сезона весна-лето нынешнего года. Все эти платья были созданы модельером Татьяной Кудриной / Фото: Яна Красовская

В понедельник, 17 апреля, в центре московского долголетия в Донском районе прошел показ мод, где моделями выступили красавицы серебряного возраста. «Вечерняя Москва» побывала на этом дефиле.

В центре московского долголетия (ЦДМ) «Донской» оживленно. Играет мелодичная музыка, под которую модели отсчитывают количество шагов на подиуме и делают контрольные проходы, занимая выигрышные позы перед зрительным залом. Активистки клубов «Школа моды «Серебро» и «Лоскутная радуга» готовятся к выступлению.

— Наша школа «Серебро» центра московского долголетия «Московский» не учит искусству дефиле по подиуму. Все наши участницы — обычные женщины, которые хотят быть красивыми, любят моду и стремятся быть в курсе модных тенденций. В этом показе приняли участие 15 моделей нашей школы. А на занятиях мы изучаем разные направления в моде, свою внешность, особенности фигуры и тип лица. Все участницы нашего клуба — женщины, увлеченные стилем и современными трендами. Они на своем примере показывают, что в любом возрасте можно выглядеть актуально и изысканно и ловить восторженные взгляды окружающих. Сегодня мы решили показать костюмы, платья, юбки, которые можно носить уже этой весной и летом, — рассказала Татьяна Донская, руководитель школы «Серебро» ЦМД «Московский».

Взволнованные участницы поправляют укладку и макияж перед зеркалом, надевают бусы и браслеты, добавляя последние штрихи к образу перед показом.

— Все мои одежды выполнены в стиле шитья «печворк» — это модели, сшитые путем соединения между собой лоскутов разных цветов и фактуры. Лоскуты сшиваются в небольшие фрагменты, а затем простегиваются в единое полотно. Одежда в этом стиле — тренд сезона весна-лето нынешнего года. На показе будут представлены и удлиненные жакеты, и платья, и костюмы. Большинство изделий выполнено из отечественного ситца — материала, который очень комфортно носить в весенне-летний период, — отметила Татьяна Кудрина, модельер и лидер клуба «Лоскутная радуга».

Дефиле закружило яркостью красок, каждую модель одежды ведущая вечера Татьяна Донская описывала с точки зрения сочетания с типом лица и особенностями фигуры. Также она советовала зрителям, какие аксессуары можно подобрать под платье или жакет, как правильно подчеркнуть достоинства фигуры, как визуально вытянуть силуэт, а каких вещей в весеннем образе стоит избегать.

— Сегодня я приняла участие в показе и просто переполнена невероятными эмоциями. Для меня это настоящий праздник, когда участвуешь в таких мероприятиях. Кажется, что ты сбросила несколько лет. Уже пять лет занимаюсь в школе «Серебро». Когда я работаю в нашем дружном коллективе, у меня всегда хорошее настроение, мы дарим улыбки и поддерживаем друг друга, и конечно, нас с особым теплом сегодня принимала публика. Мне уже 80 лет, и в коллективе все берут пример с меня, — рассказала участница показа Надежда Шарипова.

И зрителям, и участникам модное дефиле подарило море положительных эмоций. Модели и зрители долго не расходились, фотографировали друг друга на смартфоны и делали селфи с моделями серебряного возраста. А лидер клуба «Серебро» пригласила всех желающих посетить ее лекции и мастер-классы о моде и стиле. Участники показа получили грамоты с благодарностью от центра московского долголетия «Донской».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Сурин, директор Центра московского долголетия «Донской»:

— Активисты центров московского долголетия регулярно принимают участие в различных показах. Недавно участницы школы моды «Серебро» выступали с дефиле в главной галерее «Мега Теплый Стан». Самое важное — это те эмоции, которые они получают во время показов. Сегодняшний показ мод и дефиле участниц проекта — это сочетание творчества, красоты и изящества.