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Портрет для самых лучших: как строили станцию метро «Комсомольская»

Геннадий Окороков

Сюжет: 

«Вечерке» — 100 лет
Город
Портрет для самых лучших: как строили станцию метро «Комсомольская»
Фотография в «Вечерке»: художник Алексей Комаров работает над портретом ударника шахты товарища Синицына в мастерской / Фото: Архив газеты «Вечерняя Москва»

В четверг, 19 апреля 1934 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали, что мастера искусств работают над увековечиванием образов строителей метро. И это еще не все.

Как обычно, в номере сообщалось о текущем положении дел на строительстве. На шахте 22–22 бис закончилось вчерне (без отделки. — «ВМ») возведение тоннеля. «Два однопутных по 124 метра и один двухпутный 64 метра проложены на глубине 22 метра под Каланчевской улицей», — сообщала газета. Кроме этого, в рапорте товарищам Хрущеву, Кагановичу и Булганину коллектив шахты обещал закончить дополнительные участки, нарезанные рабочими, — 50 метров двухпутного тоннеля и 48 метров в направлении станции «Красные Ворота».

Но были и недостатки, о которых тоже честно рассказывали читателям. Оказывается, запаздывал спуск кессонов (герметичная емкость, предназначенная для защиты тоннелей от проникновения грунтовых вод. — «ВМ»). «В мае должны быть опущены до своей предельной глубины большие кессоны, работающие на участке Метростроя возле Комсомольской площади. За последнюю декаду кессоны спускаются с большими перебоями. Несколько дней они стояли из-за отсутствия леса для обшивки.

Завод Метростроя имеет лес, но не успевает его распиливать. Для того чтобы в мае завершить опускание кессонов, их работа должна идти бесперебойно. Однако ее тормозят не только подземные геологические трудности, но и заторы с лесом», — писала газета. Что касается геологии, имелись в виду жесткие слои известняка. Тем не менее была уверенность, что установка кессонов впишется в месячный план.

Также в номере была опубликована фотография готового вчерне тоннеля шахты № 10 и его строителей, тянувших силовые кабели. Тоннель украшал лозунг со здравицей в честь вождя народов Иосифа Сталина. Лучших метростроевцев запечатлевали не только на фотокарточках, но и на портретах, написанных кистью. На третьей полосе разместили фото, на котором был изображен художник Алексей Комаров, работающий над портретом ударника шахты 7–8 товарища Синицына. Как сообщала подпись к фотографии, картина писалась в мастерской на улице Верхняя Масловка. Живописцы создают там картины и сегодня. Не исключено, что в той же мастерской, где создавался портрет товарища Синицына.

Любопытно, что Алексей Комаров был художником-анималистом, который делал замечательные иллюстрации для книг о животных.

Знаете ли вы, что

Слово «метрополитен» в Москве произнесли впервые в 1901 году. А слово «метро» было изначально мужского рода. Поэтому лозунги на советских плакатах звучали так: «Наш метро — лучший в мире!»

КСТАТИ

Станция «Комсомольская» — первая и долгое время единственная станция Московского метрополитена с пешеходными галереями, расположенными над путями. Следующая подобная станция была открыта лишь 67 лет спустя под названием «Бульвар Дмитрия Донского».

ЦИФРА

13 станций метрополитена было открыто в составе первой очереди во время пуска первой линии.

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