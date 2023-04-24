«Пора преображать территории»: в Лосиноостровском районе начались работы по благоустройству дворов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Лосиноостровском районе начались работы по благоустройству дворовых территорий. «Вечерняя Москва» на месте оценила объем предстоящих преобразований и узнала их детали.

В этом году при составлении проектов благоустройства Лосиноостровского района специалисты управы ориентировалась на то, чтобы создать в каждом жилом квартале своеобразный мини-центр со всей необходимой для отдыха и приятного времяпровождения инфраструктурой.

— За нами закрепился статус одного из самых спокойных и уютных районов. Мы этот статус поддерживаем, стараемся всегда идти в ногу со временем, реализуем большинство городских программ. Уже начали в Лосиноостровском районе комплексное благоустройство — пришла весна, и пора преображать наши территории. Конечно, каждый объект для благоустройства подбирался с учетом мнения местных жителей и экспертной оценки состояния инфраструктуры. Вникали в каждую мелочь, — рассказал глава управы Роберто Леонов.

Работы начались две недели назад. Комплексное благоустройство затронет шесть адресов на Челюскинской улице и в Анадырском проезде. Например, жители дома № 77 в Анадырском проезде ждут обустройства новой детской игровой площадки — старая уже пришла в негодность.

— На прошлой площадке уже было неинтересно играть детям — она была не такой яркой, красивой. Увидели, что сейчас здесь делают новую, — очень обрадовались. У меня двое активных ребятишек, поэтому нам такая игровая зона у дома не помешает, — рассказала москвичка Маргарита Пушкина, которая гуляла неподалеку вместе со своими детьми — Мишей и Машей.

Женщина с интересом изучала информационный стенд, который установили у входа на обновленную площадку. Ее радует, что в Лосиноостровском появляется все больше мест, где можно отлично и, самое главное, безопасно поиграть детям.

— Я даже не сомневаюсь, что новые установленные аттракционы будут гораздо лучше тех, что были, — говорит она.

А неподалеку от этой дворовой площадки рабочие устанавливают новый бордюрный камень — теперь дороги здесь будут лучше.

— Временные сложности наших людей не пугают. Тем более что нас заранее уведомили о том, что будут проводиться ремонтные работы. Ради такого дела можно потерпеть. Мы очень ждали, что наши дома включат в перечень благоустраиваемых территорий, и наконец дождались. Летом уже увидим результат, — рассказала москвичка Александра Вахрушева.

Также в Анадырском проезде запланирован ремонт футбольного поля с заменой ограждения. Это была просьба местных любителей спорта — покрытие площадки здесь уже пришло в негодность.

— У нас внимательно относятся к спортивным объектам. За последние годы во многих дворах появились разнообразные тренажеры. Да и в целом инфраструктура стала только лучше. Вижу, что больше местных жителей стало приходить на футбольное поле — особенно в весенне-летний период. Пока будет ремонт, перенесем наши дворовые матчи на другие площадки, посостязаемся с соседями, — говорит местный житель Игорь Лукьянов.

Кроме того, в районе будут полностью заменены 20 контейнерных площадок. С просьбой об этом, кстати, жители не раз обращались к главе управы во время его еженедельных обходов территории.