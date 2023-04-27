Как проектировали электровагоны метро в 1934

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В пятницу, 27 апреля 1934 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали о наборе первых сотрудников метрополитена и драме со световыми приборами.

До запуска метрополитена оставалось чуть больше года, но по-прежнему главными героями материалов были строители метро. Именно проходчикам, бетонщикам, кессонщикам посвящали свои произведения мастера искусств, о них писали газеты. В том числе и «Вечерняя Москва». Однако по мере строительства вставал вопрос: а кто же поведет по тоннелям поезда с пассажирами? И вот, как написала газета, в лабораториях Научно-исследовательского института городского движения и водительских кадров был проведен медицинский отбор кандидатов для работы в поездах метрополитена. Требования были очень строгие, сообщалось, что из 184 кандидатов были признаны годными только 40. Это были люди, которые вскоре стали начальниками станций и поездов, машинистами. Все кандидаты были выпускниками электромеханических техникумов, которые были в системе Наркомата тяжелой промышленности. Также сообщалось, что обучение по специальности у сорока отобранных кандидатов начнется летом.

А пока строительство метро шло своим чередом. Газета писала о большом и радостном событии — прибытии первого вагона шурупов, выпущенных Дружковским метизным заводом. «Этими шурупами рельсы в метро будут прикрепляться к шпалам. Шурупы — более совершенный тип крепления, чем костыли, обычно применяемые для этой цели на наших железных дорогах. Рельсы метрополитенов Запада имеют крепление на шурупах», — писала «Вечерняя Москва». А первая партия рельсов должна была прибыть на днях из Сталинска, так до 1961 года назывался Новокузнецк.

Если с рельсами и шурупами было все нормально, то с освещением разворачивалась настоящая драма. Газета уже не раз писала о задержках с утверждением образцов осветительной арматуры для поездов. И вот завод «Электросвет» обещал со страниц газеты, что сдача осветительных приборов для кабины машиниста и прожекторов для вагонов все-таки начнется 15 августа. При этом на предприятии были уверены, что вся световая арматура должна изготавливаться из меди, которой требовалось около 20 тонн. Это стоило дорого, поэтому велись поиски сплавов, которые смогут заменить медь. Но, как писала газета, ничего еще пока сделано не было. В общем, было ясно, что предприятию «Электросвет» необходимо осознать свои недочеты, глубоко впитать советы и скорейшими темпами наладить наконец выпуск светильников.

Знаете ли вы, что

В 2016 году Московский метрополитен выкупил вагон серии «А» у одного из байкерских клубов. В мае 2017 года вагон был восстановлен до ходового состояния и вцеплен в музейный состав 1–1031–21.

ЦИФРА

80 машинистов электропоездов были подготовлены для запуска поездов на линии первой очереди.

КСТАТИ

Проектирование электровагонов было поручено Центральному вагоностроительному бюро Всесоюзного объединения вагоностроительных и тормозных заводов. Первая секция, состоявшая из моторного и прицепного вагонов, была изготовлена в конце 1934 года.