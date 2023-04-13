Выходи, страна, метро построим: как строили столичную подземку в 1934 году

1934 год. Рабочие лесопильного завода № 1 имени Ильича трудятся на субботнике по строительству Московского метрополитена в районе Волхонки / Фото: РИА Новости

Строительство метрополитена дало большой толчок для развития других технологий. Так, в номере от 13 апреля 1934 года «Вечерняя Москва» рассказала читателям о новых приборах, созданных для возведения подземки.

Строители метрополитена постоянно сталкивались с необходимостью решать все новые и новые задачи. Например, скважины для труб, куда подавался холодный раствор для замораживания грунта, нужно было бурить точно под заданным углом. Это легко сделать, когда речь идет о вертикальных скважинах, а если нужно бурить под наклоном? Впервые в СССР, как сообщала «Вечерка», на Метрострое справились с бурением скважин под углом 30 градусов. В этом помогло оригинальное изобретение инженеров Г. Ф. Гнебышева и Г. В. Кожевникова. Газета дала подробное описание нового прибора: «Его элементы — снаряд из хромированной стали и чемодан, в котором находится шкала. Снаряд на штанге опускают в скважину, чемодан остается наверху. Внутри снаряда заключен маятник. Малейшие изменения в положении маятника немедленно посредством особого электрического устройства отмечаются на шкале».

Сообщалось, что использование прибора уже началось, а все ранее пробуренные скважины проверят с его помощью.

Еще один инженер по фамилии Мочало изобрел механизм для просушки бетонных стен тоннеля. Он представлял собой мощный промышленный фен, который подавал горячий воздух и сушил один квадратный метр стены за восемь минут. Газета подчеркивала, что за рубежом для этой цели до сих пор используются паяльные лампы.

А пока сушили тоннели, в Москве проходило совещание с участием строителей, хозяйственников и представителей заводов, которые должны были изготовить светильники для подземки. Но то тут, то там случались нестыковки. Заводы опаздывали с выпуском продукции. Мелкие минусы недочетов покрывал огромный плюс системы резервирования электроснабжения метро.

«Если прервана подача тока по городской сети, в поезде автоматически включается собственная подстанция метро. При ее аварии в работу вступают аккумуляторы», — сообщала «Вечерняя Москва».

Кроме этого, накануне выхода номера газеты состоялся четвертый общегородской субботник метро. Несмотря на дождь, строить подземку вышли 35 тысяч трудящихся Москвы. На помощь прибыли колхозники из Пушкинского, Наро-Фоминского и Лосиноостровского районов области.

ЦИФРА

7 тысяч электроприборов и ламп должны были превратить тоннели метро в светлые проспекты.

Знаете ли вы, что

С 23 января по 8 апреля 1934 года в субботниках на Метрострое поучаствовали 500 тысяч человек, или каждый четвертый житель Москвы.

Кстати

В годы стройки подземки был создан фонд «Вся Москва строит метро». В него перечислялись суммы, заработанные участниками субботников. В фонд поступило около миллиона рублей.