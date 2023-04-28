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Приметы и советы

До водопада рукой подать: где недалеко от Москвы можно провести незабываемые выходные

Алексей Хорошилов

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Эксклюзивы ВМ
Город
До водопада рукой подать: где недалеко от Москвы можно провести незабываемые выходные
Фото: Vao-moscow.ru

Чтобы провести интересный отдых летом на природе, необязательно уезжать далеко от Москвы. «Вечерняя Москва» подобрала несколько идей для запоминающихся выходных.

Поплавать

Строгинский затон — одно из лучших мест в Москве для катания на байдарках или сап-бордах. Пункты проката есть возле причала Троице-Лыково.

Пляжный отдых

В Серебряном Бору лучшие пляжи, где официально можно купаться в Москве-реке. Самый протяженный — пляж № 3. Вход бесплатный. А на набережной Северного речного вокзала обустроили пляжную зону с подогреваемыми бассейнами и летней кухней.

Конные прогулки

Совершить спокойную умиротворяющую прогулку на лошадях можно в нацпарке «Лосиный Остров». Отдохнуть в конно-спортивном клубе можно всей семьей, стоимость прогулки на двоих — от 4500 до 6000 рублей.

Любителям природы

В Подмосковье можно увидеть настоящий водопад на реке Пехорке (Балашиха, Леоновское шоссе). Недалеко от Домодедова, в селе Никитское, находится один из них, состоящий из нескольких искусственных порогов. Неподалеку, в Кучинском лесопарке, находится живописное озеро Красное, своей формой напоминающее сердце.

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