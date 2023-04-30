«Сочетание абсурда и трагичности»: в Ленкоме прошла премьера спектакля «Маршрут построен»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

В «Ленкоме Марка Захарова» 28 апреля прошла премьера спектакля «Маршрут построен». В центре внимания — проблемы мужчин непростого (около 40) возраста, которые вдруг решают бросить прежнюю жизнь и отправиться на поиски счастья.

Авторами пьесы выступили исполнители из ленкомовского квартета «Заячий стон» — творческого объединения молодых артистов, уже выпустивших несколько самостоятельных постановок на разных площадках. И наконец-то команда играет на родной сцене.

— Мы вдохновлялись драматургией Григория Горина — в его пьесах нам нравится сочетание абсурда и трагичности, — рассказал один из участников «Заячьего стона» Алексей Поляков. — Мы часто вспоминали Марка Захарова и думали, как бы он поставил ту или иную сцену. Традиции Ленкома для нас очень важны.

Маршрут главных героев будет непростым — навигатор приготовил каждому из них испытания. Кто-то окажется в аду перфекциониста, где Вельзевул расскажет, как делает мир неидеальным, кто-то справится с синдромом отложенной жизни, а кто-то решится расстаться с нелюбимой невестой. Виртуозно исполненные хореографические и вокальные номера будут напоминать бурлеск или кабаре.

Это впечатление усилят и блестящие пиджаки, в которых выходят артисты. Но легкость обманчива. В форме музыкального стендапа зрителю предлагают вступить в диалог и поговорить о серьезном — возрастных кризисах, затягивающей нас ежедневной рутине и о том, как же найти то самое простое человеческое счастье.

— В этом спектакле огромное количество переодеваний, а монтаж декорации занимает несколько суток, — отметил художественный руководитель постановки Алексей Франдетти. — Мы гордимся этой работой и хотим создать праздник для зрителей и сделать их счастливыми!