Движение без лишних помех

Новые путепроводы позволят столичным водителям, в числе которых Александра Кунтина, сэкономить время в поездках по городу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сегодня в столице ведется разработка градостроительной документации, необходимой для строительства пяти путепроводов, к работам планируется приступить после 2026 года.

— Правительство Москвы реализует масштабную программу строительства и реконструкции путепроводов над железнодорожными путями, которая позволит сформировать удобные поперечные связи между районами, — пояснили в столичном Департаменте строительства. — Железные дороги как бы «разрезают» городские территории, а путепроводы позволяют их соединить.

Так, в январе мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старорублевскому путепроводу через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и северный дублер Кутузовского проспекта.

— Изначально это был обычный двухполосный переезд через железнодорожные пути длиной 80 метров. Работы по реконструкции путепровода удалось выполнить на 11 месяцев раньше контрактного срока. В результате работ протяженность Старорублевского путепровода увеличилась в три раза — до 240 метров. Реконструкция позволила улучшить транспортное обслуживание районов Фили-Давыдково, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское с населением свыше 350 тысяч человек, связать Кутузовский проспект с его северным дублером, а также улицы Ивана Франко и Герасима Курина. Перепробег автотранспорта сократился на 2,3 километра, — отмечает глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

До конца года завершится реконструкция Дмитровского путепровода через пути Октябрьской железной дороги — перспективного МЦД-3, который построен в 1965 году и входит в тройку самых старых путепроводов столицы.

— Дмитровский путепровод исчерпал свои физические возможности, и в 2020 году мы приняли решение о его реконструкции. Это очень сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровскому шоссе, а это невозможно, поэтому мы вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной. До конца этого года все основные работы должны быть выполнены, — сказал Сергей Собянин во время посещения стройплощадки.

Во время реконструкции специалисты заменят опоры и пролетные строения путепровода. Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано два километра дорог, среди них путепровод длиной 312 метров с четырьмя полосами движения в каждом направлении, 700 метров прилегающих улиц, выезд из Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе, съезд с Дмитровского по направлению к Локомотивному проезду, выезд с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею и выезд с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону области. Для снижения уровня шума вблизи путепровода установят защитные экраны. По словам мэра, после реконструкции исчезнет «бутылочное горло» на Дмитровском шоссе и станет меньше заторов. Также работы позволят обеспечить комфортное движение на будущей линии МЦД-3 в районе «Петровско-Разумовской».

Семь путепроводов построили на Московском центральном кольце: Ленинградский, Можайский, Звенигородский, Волоколамский, Коптевский, Богородский, улица Пруд-Ключики — 1-я Фрезерная улица. Среди открытых объектов: Крестовский путепровод на проспекте Мира через пути Рижского направления МЖД и Октябрьской железной дороги, путепровод на седьмом километре Павелецкого направления МЖД в районе станции Нагатинская.

Путепровод на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке связал восточные и западные кварталы одного из крупнейших городов Новой Москвы.

— Движение здесь осуществлялось по наземному переезду со светофорным регулированием. В часы пик переезд был закрыт около 70 процентов времени, что вызывало серьезные заторы по обе стороны путей. Образовывался так называемый транспортный щербинский коллапс. После запуска путепровода движение на этом участке стало значительно свободнее, — отмечал мэр Москвы.

Пропускная способность переезда выросла с 200 до 1650 автомобилей в час в обоих направлениях.

На переездах Киевского направления железной дороги запустили три путепровода. Новый путепровод на 36-м километре в районе платформы Крекшино увеличил пропускную способность в 5–6 раз.

Путепровод в форме подковы на переезде у платформы Переделкино, который находится между двумя крупными транспортными артериями — Минским и Боровским шоссе, — позволяет пропускать в три раза больше автомобилей. По двухполосной эстакаде (по одной полосе в каждом направлении) теперь могут ехать до 900 машин в час. Она расположена в стороне от железнодорожной платформы, а пользоваться ею могут только автомобилисты. Для пешеходов работает регулируемый наземный переход через пути. Инженеры не случайно выбрали для переезда форму подковы: из-за плотной застройки и путей возвести мост или тоннель было невозможно. На 33-м километре в поселке Кокошкино также запустили движение по путепроводу.

— Построена новая дорога, по сути дела, от Троицка до Крекшина. Это 15 километров дороги от Троицка до Минского шоссе с эстакадой. Новая магистраль дает поперечную связку в ТиНАО, — отмечал мэр.

Были также открыты для движения Митьковский путепровод через пути Митьковской соединительной ветви МЖД и Русаковскую улицу, Очаковский путепровод через пути Калужского направления МЖД — в рамках реконструкции Рябиновой улицы, путепровод через пути МЦД-2 на участке Московского скоростного диаметра (Юго-Восточной хорды) от Рязанского проспекта до ТТК.

ЦИФРА

21 автодорожный путепровод построили и реконструировали в столице с 2011 года за счет городского бюджета.

КСТАТИ

Технологии цифрового моделирования позволяют в 3D-формате увидеть все элементы будущего сооружения, проанализировать эксплуатационные параметры, оптимизировать расходы. Применение технологий предусмотрено для ж/д путепровода тоннельного типа с подземным пешеходным переходом, который соединит улицу Добролюбова и Складочную, искусственных сооружений через пути, соединяющие Костромскую и Юрловский проезд, путепровода на Золоторожском Валу.

ТОП ЗНАКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НАД МОСКОВСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

Фото: STROI.MOS.RU

Южнопортовый район — Печатники

Путепровод построили в 2017 году между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей через пути Курского направления Московской железной дороги. Теперь водители могут тратить на дорогу гораздо меньше времени. Южнопортовая улица обслуживает промзоны одноименного района и Печатников, а также Южный порт. Ее особенностью были многочисленные изгибы, серьезно затруднявшие движение автотранспорта. Благодаря новому путепроводу удалось немного спрямить Южнопортовую улицу и значительно облегчить движение транспорта.

Фото: STROI.MOS.RU

У станции Жаворонки МЖД

В 2021 году мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по путепроводу у станции Жаворонки Московской железной дороги. Путепровод небольшой, но очень нужный для Москвы и области. Он соединяет несколько вылетных магистралей: Можайское, Минское и Киевское шоссе, а в будущем автомобилисты смогут благодаря ему попасть на Калужское и Варшавское шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД. Многие водители, чтобы не стоять в пробках на соседних ж/д переездах, предпочитают совершить небольшой перепробег и воспользоваться путепроводом.

Фото: STROI.MOS.RU

Через пути Калужского направления МЖД

Строительство путепровода через железнодорожные пути в районе станции Матвеевская завершилось в августе 2022-го, на восемь месяцев раньше контрактных сроков. Шестиполосная переправа проходит над путями будущей линии четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Длина нового путепровода составляет 245 метров. Он обеспечивает прямую транспортную связь между проспектом Генерала Дорохова и улицами Веерная, Матвеевская и Нежинская. Также в ходе работ была проведена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

Фото: STROI.MOS.RU

Через пути МЦД-1 с реконструкцией улицы Барклая

Путепровод связал районы Дорогомилово и Филевский Парк. Новый путепровод обеспечил прямой доступ к Кутузовскому проспекту и позволил перераспределить потоки между прилегающими улицами. Раньше здесь находился устаревший путепровод длиной 39 метров. Под ним проходили пути МЦД-1. Объект находился в аварийном состоянии, а также под ним нельзя было проложить участок Северного дублера Кутузовского проспекта. Поэтому старый путепровод разобрали и возвели новый — почти в пять раз длиннее своего предшественника.