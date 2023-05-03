Прощайте, уличные пробки!

Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

Москва — самый крупный транспортный узел страны. О его особенностях и перспективах «Вечерней Москве» рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

— Современная территория столицы очень «изрезана» магистральными транспортными коммуникациями (железными дорогами, хордами), водной сетью Москвы-реки и ее притоков, промышленнокоммунальными зонами, — отмечает эксперт. — В итоге получается мозаика, при которой для соединения даже непротяженных разрывов между районами необходимо строительство мостов, тоннелей и путепроводов. Эта задача становится еще актуальнее, если учесть реорганизацию бывших промзон, реновацию кварталов.

Поэтому в настоящее время строится, например, мост через Москву-реку из Филевской поймы к метро «Мневники», путепровод над ж/д станцией Бескудниково. Такие проекты призваны улучшить внутрирайонные связи улицами с небольшим трафиком, а также связи с новыми станциями метро и МЦД.

— Строительство небольших соединений позволяет оптимизировать маршруты наземного общественного транспорта: сократить непрямолинейность трасс следования и ускорить подъезд к соседним локациям, — говорит Евгений Михайленко. — Это касается и веломаршрутов. Дополнительный эффект следует ожидать в плане разгрузки магистральных улиц. В городе сохраняются остро необходимые связи: выезд из района Печатники к улице Шкулева, с Окружного проезда к метро «Бульвар Рокоссовского», соединение Окской улицы, соединение Шелепихинской и Пресненской набережных, соединение улицы Малыгина с Малыгинским проездом. Указанные проекты позволят также оптимизировать пробеги такси, каршеринга и снизить выбросы вредных веществ.

СПРАВКА

Для повышения связности районов построены десятки сооружений, в том числе: выезд из Бирюлева-Западного к метро «Пражская» через улицу Подольских Курсантов с путепроводом над ж/д Курского хода; выезд из Печатников к метро «Кожуховская» (с путепроводом над подъездными путями); соединение Кантемировской с Варшавским шоссе с тоннелем под ж/д; выезд из Карачарова к метро «Авиамоторная» с 1-й Фрезерной с путепроводом над ж/д; выезд из Богородского к проспекту Ветеранов с мостом через Яузу; соединение Талдомской с Фестивальной.