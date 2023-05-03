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Приметы и советы

В столице объявили итоги Всероссийской олимпиады школьников

Марьяна Шевцова
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В столице объявили итоги Всероссийской олимпиады школьников
Ученик 11-го класса школы № 1589 в районе Фили-Давыдково Никита Тишин в лаборатории образовательного учреждения ставит химические опыты — на Всероссийской олимпиаде школьников по химии он завоевал диплом призера, а вторую награду получил по русскому языку / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Объявлены итоги Всероссийской олимпиады школьников. В среду, 3 мая, в Департаменте образования и науки сообщили, что победителями и призерами стали ученики из всех районов.

Московская сборная в этом году показала рекордный результат, завоевав 1391 диплом. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Ивана Ященко, более половины всех дипломов победителей именно у столичных школьников.

— Мы особенно рады тому, что более 200 школ, а именно каждая третья, могут гордиться в этом году своими победителями и призерами, — подчеркнул он.

Иван Ященко отметил, что за последние 10 лет произошел более чем четырехкратный рост количества дипломов.

— Это связано с тем, что развитием таланта занимается вся система образования. Если раньше мы говорили, что таланты готовят только в так называемых элитных спецшколах, то сейчас это стандарт обычной московской школы, — сказал он. — И действительно, ученики всех школ получают дипломы на региональном этапе — на Московской олимпиаде школьников.

Кроме того, в образовательных учреждениях Москвы установлено хорошее оборудование, везде проводят массовый школьный этап, который, по словам научного руководителя центра, является главным фундаментом подготовки.

— Причем не только подготовки сборных, но и первых шагов в раскрытии таланта детей. Ведь кроме тех ребят, чьим успехам мы радуемся сегодня, мы не меньше гордимся теми, кто только начинает свой олимпиадный путь. А таких сотни тысяч школьников, — поделился он.

Команду на заключительный этап готовит Центр педагогического мастерства. На тренировках школьники не только подтягивают знания, но и воспитывают в себе спортивный характер, который тоже важен для победы.

— Но главное отличие от спортсменов, для которых победа на олимпиаде завершает данный этап карьеры, для наших олимпийцев — это старт будущей учебы в ведущих вузах, — отметил Иван Ященко.

Дипломы олимпиады сразу по двум предметам — русскому языку и химии — в этом году завоевал ученик 11-го класса школы № 1589 в районе Фили-Давыдково Никита Тишин. Он рассказал, что готовиться одновременно к двум олимпиадам было несложно, потому что каждый из этих предметов ему интересен.

— Химией увлекся в седьмом классе. Эта дисциплина требует хороших теоретических знаний, поэтому подготовке к ней я уделил больше времени — принимал участие в сборах, смотрел лекции, решал задачи, — поделился школьник.

В прошлом году у Никиты был неудачный опыт на олимпиаде, но он не опустил руки, еще больше занимался и в итоге добился успеха. Помогла и поддержка школы, учителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Школьники завоевали 275 дипломов победителей и 1116 дипломов призеров. У сборной на 74 диплома больше, чем в прошлом году. 2 школьника получили дипломы сразу по 4 предметам. 9 человек завоевали по 3 диплома, а 91 человек стал обладателем 2 наград.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Перфилова, член Комиссии по образованию Московской городской Думы, директор школы № 2098:

— Добиваться успехов на олимпиадах нашим ребятам помогают прежде всего целеустремленность, настойчивость и труд. На рынке труда сегодня отмечается здоровая конкуренция, поэтому они сами стремятся к высоким результатам. Кроме того, большую роль играет выбор направления обучения в старшей школе — наши предпрофессиональные классы.

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