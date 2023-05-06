Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ожидаются солнце и тепло: какой будет погода в Москве на День Победы и после него

Никита Бессарабов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Ожидаются солнце и тепло: какой будет погода в Москве на День Победы и после него
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прохладное утро, дождь и ветер — такой была погода 9 мая 1945 года в Москве. Но тогда ничего не имело такого значения, как Победа. Впрочем, какой бы ни была погода в этом году — важность даты не отменить. А что прогнозируют синоптики, узнала «Вечерняя Москва».

К концу недели температура может опуститься до 8–11 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, прогнозируется плюс 8–10 градусов. В эти дни также ожидаются ночные заморозки. В целом с четверга и до конца недели будет сохраняться облачная погода.

Зато, по прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 9 мая тепло должно вернуться. Если сравнивать с хмурыми и прохладными выходными, в День Победы нас ждет теплая и ясная погода. Ночью термометры будут показывать от 3 до 8 градусов выше нуля, а днем +12...+17 градусов. Однако ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.

В центре погоды «Фобос» утверждают, что со вторника температура в Москве поднимется до +16 градусов. По предварительным прогнозам, очень хорошая погода нас ждет в выходные 13 и 14 мая. Причем самый теплый день в ближайшие две недели нас ждет именно 14 мая. Воздух прогреется до +24 градусов.

Наконец-то наступила настоящая весна: жизнь бьет ключом, а событий в городе, которые достойны вашего внимания, становится еще больше. «ВМ» предлагает подборку самых интересных, необычных и захватывающих мероприятий. В этом списке собраны лучшие культурные мероприятия: концерты, постановки, мастер-классы и лектории.

Прогнозы Москва Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте