Ожидаются солнце и тепло: какой будет погода в Москве на День Победы и после него

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прохладное утро, дождь и ветер — такой была погода 9 мая 1945 года в Москве. Но тогда ничего не имело такого значения, как Победа. Впрочем, какой бы ни была погода в этом году — важность даты не отменить. А что прогнозируют синоптики, узнала «Вечерняя Москва».

К концу недели температура может опуститься до 8–11 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, прогнозируется плюс 8–10 градусов. В эти дни также ожидаются ночные заморозки. В целом с четверга и до конца недели будет сохраняться облачная погода.

Зато, по прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 9 мая тепло должно вернуться. Если сравнивать с хмурыми и прохладными выходными, в День Победы нас ждет теплая и ясная погода. Ночью термометры будут показывать от 3 до 8 градусов выше нуля, а днем +12...+17 градусов. Однако ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.

В центре погоды «Фобос» утверждают, что со вторника температура в Москве поднимется до +16 градусов. По предварительным прогнозам, очень хорошая погода нас ждет в выходные 13 и 14 мая. Причем самый теплый день в ближайшие две недели нас ждет именно 14 мая. Воздух прогреется до +24 градусов.

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