В Совфеде предложили убрать электросамокаты с улиц Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с улиц. «Вечерняя Москва» узнала, как относятся к средствам индивидуальной мобильности эксперты.

ЗА

Алексей Смирнов, урбанист, директор по развитию компании STEP:

— Полный запрет электросамокатов — это слишком жесткая мера, совершенно избыточная. Сама микромобильность, передвижение по городу на компактном и экологичном транспорте вроде велосипеда или самоката — это составная часть более глобальной задачи по улучшению транспортной доступности. Такие изменения приводят к снижению пробок на дорогах, а в долгосрочной перспективе и к улучшению экологической ситуации.

Надо понимать, человек выберет велосипед или самокат, только если будет создана соответствующая инфраструктура, которая обеспечит комфортность и безопасность, причем как для него, так и для других участников движения.

Например, власти Копенгагена в 2020 году запретили все арендные электросамокаты в городе. Но в 2022 году решили вернуть этот вид мобильности, правда, с рядом ограничений: центр закрыт для электросамокатов, регулируется их количество (3200 штук на весь город), вводится запрет на езду без шлема и в состоянии опьянения. Я считаю, такой подход властей к вопросу развития мобильности и аренды в этой сфере является правильным, так как позволяет упорядочить процесс, установить рамки и сделать перемещение по городу безопаснее.

Электросамокат уже является полноценным участником дорожного движения в Москве, для него прописаны свои правила (например, введено ограничение скорости в 25 км/ч) и предусмотрены штрафы. Во имя всеобщей безопасности и с целью структурирования данного способа мобильности, на мой взгляд, можно подумать об установке цифровых идентификаторов, которые передают данные об устройстве в региональный сервис. С помощью этих идентификаторов можно будет отслеживать средство индивидуальной мобильности. Такая инициатива позволит обеспечить безопасность людей на дорогах: защитить и пешеходов, и автомобилистов, и даже самокатчиков друг от друга. Это может быть шагом к урегулированию и контролю за самыми опасными и неконтролируемыми в данный момент участниками дорожного движения.

ПРОТИВ

Наталья Карпович, председатель объединения многодетных семей Москвы:

— Я видела все эти видео в интернете, когда люди, ехавшие на электросамокатах на большой скорости, сбивали детей. При этом пострадать ведь может не только ребенок, но и любой взрослый, пожилой человек. И происходит это нередко. На мой взгляд, сейчас необходимо сделать паузу в использовании электросамокатов, по крайней мере временно запретить их. В этом году заработали Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Они вступили в силу с 1 марта. Но пока мы видим, что новые правила люди не соблюдают. Все так же нарушается скоростной режим. Все так же люди ездят вдвоем на одном самокате, хотя это категорически запрещено. Все так же страдают люди.

Считаю, что сначала нужно полностью подготовить соответствующую инфраструктуру для электросамокатов. Например, сделать достаточное количество велосипедных дорожек, по которым люди смогут передвигаться на транспортных средствах. Кроме того, нужно разработать законодательство, которое бы защищало жизнь и здоровье пешеходов. Сейчас же в случае аварии доказать вину электросамокатчика все еще сложно. Да и, если он уехал, сбив человека, как его найти? Вопросов много, а ответов на них нет.

Только после того, как мы продумаем все до мельчайших подробностей, можно будет снимать ограничение на использование электросамокатов.

Если же и это не поможет, то в целях безопасности следует запретить их совсем. Подобные меры недавно приняли в Париже, где по итогам референдума о судьбе электросамокатов почти 90 процентов высказались против них. И эти цифры о многом говорят.