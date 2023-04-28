Как будет работать механизм постановки на учет электросамокатов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) ставить электросамокаты на учет и получать на них номера. Организатор движения городских самокатов Александр Нилов рассказал «Вечерней Москве», как это будет работать и какие могут возникнуть сложности.

По его словам, в ближайшее время эту меру не одобрят, так как в марте текущего года были приняты новые правила в отношении СИМ.

— Эта мера не будет работать. Данный законопроект даже еще не в чтении. Наше сообщество владельцев самокатов ежегодно следит за аналогичными предложениями, которые появляются каждый год. Эта тема популярна, поэтому ее подхватывают многие депутаты для привлечения внимания. Я расцениваю это как популизм. В марте уже были приняты поправки к правилам дорожного движения, которые легализовали СИМ и ввели это понятие в правила дорожного движения, — сказал он.

Прошло только полтора месяца — это очень небольшой срок, чтобы делать выводы. Идея данных поправок не базируется ни на каких статистических данных, потому что их невозможно собрать за столь короткое время. Это не связанные между собой вещи, заявил Нилов.

— В ГИБДД уже сказали, что в течение текущего сезона не планируется вводить каких-либо изменений. Сотрудники Госавтоинспекции хотят посмотреть статистику после мартовских поправок, — считает эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что на данный момент новые правила в отношении использования средств индивидуальной мобильности практически невозможно контролировать.

— Когда вводились поправки, все эксперты и представители ГИБДД говорили о том, что контролировать их исполнение в отношении СИМ будет очень сложно. Минтранс предложил контролировать их соблюдение с помощью камер. Однако они установлены в большом наличии только в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных российских городах. А правила пишут для всей страны. Контроля за исполнением данных законов в небольших городах не будет, — уверен Нилов.

Кроме того, специалист отметил, что на электросамокатах не предусмотрены места для установки номерных знаков. Их будет легко заменить или снять с СИМ.

— Непонятно, как планируют контролировать номерные знаки на средствах индивидуальной мобильности. Непонятно, кто за этим будет следить и фиксировать нарушения. На СИМ, в отличие от велосипедов, нет уникальных номеров. Закрепить номер на самокате практически невозможно. Каршеринговые компании специально делают для этого самокаты на заказ с местом для номера. У самокатов из магазинов такие места отсутствуют. А если этот номерной знак будет в виде наклейки, его легко можно будет снять, заклеить или заменить, — сказал он.

Тем не менее Нилов уверен: меры контроля нужны. Но они необходимы прежде всего для тех правил, которые уже введены.

— Есть правила, и это прописано в ПДД. Государство должно следить за их исполнением. Однако непонятно, как это будет происходить на деле, — добавил эксперт.

Собеседник «ВМ» считает, что средствам индивидуальной мобильности уделяют слишком много внимания. В России необходимо начать работу с регистрации велосипедов, так как в авариях с их участием погибает не одна сотня россиян ежегодно.

— Очень странным кажется такое повышенное внимание к средствам индивидуальной мобильности. Например, велосипеды давно являются транспортным средством, но никто не предлагает их регистрировать. Количество аварий с их участием составляет около пяти тысяч в год, а 300–400 человек погибает. Это очень большие цифры. Однако повышенное внимание уделяется именно СИМ, — подытожил Нилов.