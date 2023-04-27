В России хотят обязать владельцев электросамокатов ставить их на учет и получать номера

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Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) ставить электросамокаты на учет и получать на них номера. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает газета «Известия».

Парламентарии подготовили поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Уточняется, что конструкции электросамокатов, на которые не будет возможность установить регистрационный номер, не смогут быть использованы на дорогах и в пешеходных зонах.

Согласно предлагаемым поправкам, владельцы электросамокатов обязаны будут поставить их на учет в портале Госуслуги в течение десяти дней после покупки. Процесс регистрации будет проходить в режиме онлайн. Также депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушения ПДД водителями электросамокатов, говорится в материале.

МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений, включив в них в том числе правила использования электросамокатов.

По новым правилам дорожного движения, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. При нарушении человеку может грозить штраф в размере 800 рублей. Об этом напомнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.