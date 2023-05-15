Стал настоящим чудом: как метрополитен начал свою работу 88 лет назад

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День московского метро отметят 15 мая, и для транспортной сферы это действительно большой праздник. Строительство столичной подземки — история, которая сегодня эхом откликается во всех городах России. Но вернемся к истокам — моменту запуска метро.

Открытие московской подземки состоялось 15 мая 1935 года. В честь этого большого события «Вечерка» выпустила номер, целиком посвященный метро. Газета пестрела заголовками: «Победила несгибаемая воля!», «Метро готов», «Есть метро!» и так далее. Писатель и публицист Виктор Шкловский писал: «Москва сейчас — перекресток мира, о котором никто никогда не забывает. От московских линий метро бегут новые меридианы, определяющие положение человека в социальном пространстве нашего времени. Московское метро создан людьми, для которых самое важное — человек, потому он веселый, полированный, потому он бодрит, радует». Материал опубликовали под заголовком «Перекресток миров».

Было предоставлено слово и начальнику, главному инженеру строительства Павлу Ротерту. Что характерно, о самом метро он сказал немного, однако подчеркнул силу власти, чьи речи «дают зарядку в работе»: «Указания о внимательном, бережном отношении к людям, оседлавшим технику, о воспитании кадров мы претворили в жизнь на нашей стройке полностью».

В том номере Сталину было посвящено множество материалов. Инженер Иннокентий Коваленко на страницах газеты описывал впечатления от встречи с любимыми вождями в метро: «Окаменение от неожиданности, восторг от простоты и необычайности этой встречи и порыв, желание броситься к нему, к нашему Сталину и крепко пожать ему руку за все. Казалось, он и Каганович сошли с портретов».

Метрополитен стал настоящим чудом.

«Важно отметить, что для того чтобы попасть из любой части города, пролегающей по трассе метро, в любой из конечных пунктов трассы метро первой очереди, пассажир не должен будет подниматься на поверхность», — писала газета.

Знаете ли вы, что

Проекты метрополитена в Москве были и до революции, однако им не суждено было сбыться, поскольку одной из причин стало сопротивление верующих, которые протестовали против ухода под землю.

Цифра

26 заводов в СССР изготавливали разную продукцию, необходимую для строительства метрополитена.

Кстати

Поэты посвящали метрополитену свои стихи и песни, а кинорежиссеры снимали на станциях фильмы, одним из самых известных стал «Я шагаю по Москве», где одну из ролей сыграл Никита Михалков. Эпизод с ним снимался на станции «Университет».