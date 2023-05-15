«Жить назло всем бомбам»: в Малом театре состоялась премьера спектакля «Летят журавли»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

12 мая в Малом театре прошла премьера по знаменитой пьесе Виктора Розова. «Летят журавли» — так концептуально переназвал режиссер-постановщик Андрей Житинкин известную пьесу Розова «Вечно живые» — как знаменитый фильм Михаила Калатозова, получивший в свое время на кинофестивале в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Тогда весь мир узнал не только Татьяну Самойлову в роли Вероники-Белки, но и всех героев пьесы — потомственного врача Бороздина, его сына-добровольца Бориса, дочь Ирину, племянника Марка.

Напомним, что Виктор Розов, участник Великой Отечественной войны, написал свою пьесу в 1943 году. 80 лет назад он рассказал о своем поколении, а получилось, что и о нас сегодняшних. Россия снова ведет боевые действия, и снова кто-то становится героем, а кто-то — трусом... И снова актуально до дрожи звучат вот такие реплики героев:

«И вообще мне опротивела эта война! Кричали — скоро кончится, месяца четыре, полгода! А ей конца-края нет».

«Кстати, вы были на последней выставке в Третьяковке? — Серова? Да-да…»

«Жить назло всем бомбам…»

Спектакль Малого ко Дню Победы внезапно получился совсем не банальным, сводящим скулы, не дежурно-ритуальным, а пронзительно-искренним. Интонация здесь решает все. Плюс алхимия двух видов искусства — театрального и кинематографического. Ведь здесь не только артисты играют — на экране возникает пронзительная хроника и военных лет, и наших дней — «Бессмертного полка», например. Плюс стихи Арсения Тарковского. Плюс Марк Бернес с той самой песней о журавлях...

Оказалось, что давно известная нам история добровольца Бориса Бороздина и его любимой Вероники-Белки не покрылась нафталинной пылью, а звучит весьма современно. Это в полной мере почувствовали зрители, устроившие создателям спектакля на премьере невероятные долгие овации «со слезами на глазах».

Для Андрея Житинкина эта работа очень личная:

— Два моих деда не вернулись с войны… Эта пьеса для меня — и приношение нашим близким, дань памяти тем, кто погиб. Но наш спектакль не об окопах, а о том, что ломает война в душах человеческих. Это метафора памяти. Только любовь помогает выжить в условиях войны и не потерять себя. Сегодня очень важно подарить зрителям надежду.

В спектакле заняты мастера Дома Островского. Знаменитые народные (в роли Бороздина — Александр Клюквин, в роли его матери — Людмила Полякова, в роли приспособленца Чернова — Владимир Носик) и молодые дебютанты, в том числе ученица Юрия Соломина Варвара Шаталова в роли Вероники — для нее это первая главная роль. Харизматичного мужественного Бориса сдержанно и тонко играет красавец Андрей Чернышов, вернувшийся в родной театр после теле-, и киногастролей.

Сценография тут достаточно лаконичная, если не сказать аскетичная (художник-постановщик — Андрей Шаров). Превалирует в палитре белый свет — даже на абажуре, что, конечно, несколько странно. Впрочем, герои ведь работают в больнице, и такая стилистика также некий намек. Все очень условно: стен и зданий за символическими окнами нет, только небо — то серое, то пронзительно голубое.

Спектакль получился, конечно, традиционный — в духе Малого театра. И это, думается, правильно. Редкий для московской сцены, принципиально бесхитростный, без «двойного» или «тройного» дна. Без «фиги в кармане» — ни тебе абсурда, ни авангарда. Зато полный особенной энергетики — памяти и благодарности нашим отцам и дедам. А также — философии и психологии, как и положено Дому Островского.

— У нас здесь на сцене стопроцентное психологическое проживание! — радуется Андрей Житинкин. — На наш спектакль можно прийти семьей, и я рад, что приходит очень много молодежи.

Режиссер отмечает важный момент:

— Наш спектакль говорит одну бесхитростную, но очень серьезную вещь. Что война никого не обойдет. Она заденет каждого косвенно или не косвенно… Война — это момент выбора истины.

Кстати, для многих молодых сегодняшний финал конфликта и его разрешение драматургом Виктором Розовым будет откровением. Очень важен финальный монолог Вероники. Она, глядя зрителям в глаза, спрашивает: «И как мы будем жить?»

Вопрос остается открытым.