«Ночь в музее»: куда сходить в Москве в этом году

Дом Бурганова / Фото: YouTube / AlbertsView

Москва, Большой Афанасьевский переулок, 15с9 Карта всех событий

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее». Культурные площадки города подготовили для гостей более 220 мероприятий. «Вечерняя Москва» выбрала самые интересные из них.

Акция стартует в 19:00 и продлится до полуночи. Подробная программа опубликована на сайте museumsnight.moscow.

Фонарики всем!

Музей «Дом Бурганова» (Большой Афанасьевский переулок, 15, строение 9) приглашает на обзорную ночную экскурсию. Посетителям покажут уникальный скульптурно-архитектурный ансамбль, который вырос из творческой мастерской Александра Бурганова, познакомят с современным искусством и расскажут о сюрреализме. Атмосферу волшебства создадут фонарики в руках участников акции. Начало экскурсии в 21:30.

Увидеть спектакль

В сквере Дома Гоголя (Никитский бульвар, 7а) актеры молодежного театра «Ника» покажут зрителям спектакль-перформанс «Майская ночь» по мотивам повести Гоголя. Начало в 21:00.

Внимание, привидения

На главной исторической сцене Сада имени Баумана (улица Старая Басманная, 15а, строение 4) культуролог Марина Бессонова-Хворостовская прочитает лекцию «Мистическая Москва». Отдельное внимание она уделит городским легендам, связанным с Басманным районом. Начало в 19:00.

Сказочная игрушка

В Музее имени Андрея Рублева (Андроньевская площадь, 10) пройдет мастер-класс «Русские сказки. Игрушки из войлока». Художник Мария Маламуд поможет всем желающим освоить технологию валяния из натуральной шерсти. К концу мастер-класса каждый создаст собственного сказочного персонажа. Начало в 20:00.

Космический привет

Музей космонавтики (проспект Мира, 111) предлагает передать космический привет! Посетители смогут отправить открытку в любую точку мира из экспозиции музея. Предложение действует с 19:00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы:

— К ежегодной акции «Ночь в музее» мы подготовили большую программу. Мероприятия рассчитаны на самую разную аудиторию. Такие акции позволяют показать широкий диапазон наших музеев — от классических, связанных с искусством, как, например, Галерея Шилова, до научно-технических, как, например, Музей космонавтики.