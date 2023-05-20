Проверь здоровье за час: какие обследования можно пройти в павильонах «Здоровая Москва»

Сотрудник павильона «Здоровая Москва» врач Ольга Смирнова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Таганская улица, 40-42 Карта всех событий

В столичных парках вновь заработали павильоны «Здоровая Москва». «Вечерняя Москва» выяснила, какие обследования в них можно пройти.

Один из павильонов открылся в Таганском парке (Таганская улица, 40–42). По словам заведующей отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 46 Ольги Смирновой, работать он, как и все остальные, будет каждый день с 8:00 до 20:00. Узнать адреса всех площадок можно на сайте mosgorzdrav.ru/zm.

— Пройти обследование у нас смогут все желающие старше 18 лет. Обязательное условие — наличие московского полиса ОМС, — уточнила Ольга.

Посетителям предложат два вида исследований — общий и углубленный. Последний предназначен для тех, кто не ранее чем 60 дней назад болел коронавирусом.

— Базовая диспансеризация предполагает следующий маршрут: сначала анкетирование, затем в кабинете медсестра измерит рост, вес, индекс массы тела, объем талии, внутриглазное давление, сделает экспресс-тест на сахар и холестерин, проведет ЭКГ и биоимпедансометрию, которая показывает мышечный и жировой состав тела, — пояснила Смирнова.

В этом году в павильонах будут вести прием акушерки. У женщин они возьмут мазок на онкоцитологию, чтобы предупредить развитие рака шейки матки.

— Следующий этап — прием терапевта. Он посмотрит результаты уже пройденных обследований, даст направления на дополнительные, если они необходимы, — добавила заведующая.

Также всем посетителям павильонов «Здоровая Москва» выдадут направление на флюорографию.

— Возьмем у пациентов и общий анализ крови, — уточнила Ольга Смирнова. — Все обследование займет не больше часа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы:

— Проект «Здоровая Москва» стал неотъемлемой частью жизни нашего города. Поэтому я призываю всех: не откладывайте проверку своего здоровья. Это удобный способ заботиться о своем здоровье и, возможно, предотвратить серьезные проблемы в будущем. Ведь забота о здоровье — это инвестиции в свое будущее.

ЦИФРА

46 павильонов будут ежедневно работать в парках и зонах отдыха столицы.