Как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Жители столицы вновь могут пройти бесплатное медобследование в специальных павильонах, расположенных по всему городу.
Сегодня в столичных парках и зонах отдыха открываются павильоны «Здоровая Москва», в которых горожане смогут пройти обследование. «Вечерняя Москва» узнала, как это сделать.
В Таганском парке довольно многолюдно. Гуляют мамы с детьми, люди старшего возраста, молодежь. Павильон «Здоровая Москва» стоит неподалеку от входа. И даже накануне открытия рядом толпятся люди.
— Я каждый год проверяю здоровье в павильоне, — говорит пенсионерка Наталья Иванова. — Живем здесь неподалеку и очень рады, что вновь открывается павильон.
По словам москвички, она не только сама заботится о здоровье, но и призывает к этому всех родных и знакомых.
— Обязательно расскажу подругам, соседям, что в парке можно пройти обследование. И сама приду завтра утром, к открытию, — рассказала она.
С обеденного перерыва через парк возвращалась и Оксана Зверева. Увидев, что около «Здоровой Москвы» собрались люди, решила тоже подойти.
— Думала, что он уже работает. Но сказали, что с 16 мая. Мне очень близко, тружусь рядом, обязательно приду проверить здоровье, — отметила она.
По словам заведующей отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 46 Ольги Смирновой, работать павильоны будут ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера.
— Пройти обследование у нас смогут все желающие старше 18 лет, обязательное условие — московский полис ОМС, — уточнила она.
Посетителям предложат два вида исследований — общий и углубленный, он предназначен для тех, кто не ранее чем 60 дней назад болел коронавирусом.
— Базовая диспансеризация предполагает следующий маршрут: сначала анкетирование, затем в кабинете медсестра измерит рост, вес, индекс массы тела, объем талии, внутриглазное давление, сделает экспресс-тест на сахар и холестерин, проведет ЭКГ и биоимпедансометрию, которая показывает мышечный и жировой состав тела, — пояснила Смирнова.
В этом году в павильонах будут вести прием акушерки.
У женщин они возьмут мазок на онкоцитологию.
— Следующий этап — прием терапевта. Он посмотрит результаты уже пройденных обследований, даст рекомендации и направления на дополнительные, если они необходимы. Например, может выписать дополнительный анализ крови, — добавила заведующая.
В «Здоровой Москве» также заработал кабинет УЗИ. Там исследуют щитовидную и молочную железы, брахиоцефальные артерии и нижние конечности. Также посетителю дадут направление на флюорографию, ее надо будет сделать в поликлинике.
— Возьмем у пациентов и общий анализ крови, — уточнила Ольга Смирнова, пояснив, что в углубленную проверку входит анализ крови на биохимию и спирометрия, позволяющая оценить состояние легких. — Все обследование займет не больше часа.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Павильоны будут работать в 46 парках города семь дней в неделю.
В расширенную программу «Здоровой Москвы» входят более 11 исследований.
Благодаря проекту с 2019 года проверить здоровье смогли более 1 миллиона москвичей, из них треть обследований горожане прошли в прошлом году — с 11 мая по 14 сентября 2022 года павильоны посетили более 370 тысяч человек.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы:
— Проект «Здоровая Москва» стал неотъемлемой частью жизни города. Четвертый сезон мы предлагаем москвичам удобный и доступный способ проверить свое здоровье в парке. И результаты радуют: их посетили уже больше миллиона человек, что помогло своевременно выявить множество заболеваний. В этом году пройти обследование можно будет в любом из 46 павильонов. Не откладывайте проверку своего здоровья.
Ведь забота о здоровье — инвестиция в свое будущее.