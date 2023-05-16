Как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»

15 мая 2023 г. Заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 46 Ольга Смирнова у входа в павильон «Здоровая Москва» в Таганском парке — с 16 мая здесь будут принимать посетителей, желающих проверить свое здоровье / Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Жители столицы вновь могут пройти бесплатное медобследование в специальных павильонах, расположенных по всему городу.

Сегодня в столичных парках и зонах отдыха открываются павильоны «Здоровая Москва», в которых горожане смогут пройти обследование. «Вечерняя Москва» узнала, как это сделать.

В Таганском парке довольно многолюдно. Гуляют мамы с детьми, люди старшего возраста, молодежь. Павильон «Здоровая Москва» стоит неподалеку от входа. И даже накануне открытия рядом толпятся люди.

— Я каждый год проверяю здоровье в павильоне, — говорит пенсионерка Наталья Иванова. — Живем здесь неподалеку и очень рады, что вновь открывается павильон.

По словам москвички, она не только сама заботится о здоровье, но и призывает к этому всех родных и знакомых.

— Обязательно расскажу подругам, соседям, что в парке можно пройти обследование. И сама приду завтра утром, к открытию, — рассказала она.

С обеденного перерыва через парк возвращалась и Оксана Зверева. Увидев, что около «Здоровой Москвы» собрались люди, решила тоже подойти.

— Думала, что он уже работает. Но сказали, что с 16 мая. Мне очень близко, тружусь рядом, обязательно приду проверить здоровье, — отметила она.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 46 Ольги Смирновой, работать павильоны будут ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера.

— Пройти обследование у нас смогут все желающие старше 18 лет, обязательное условие — московский полис ОМС, — уточнила она.

Посетителям предложат два вида исследований — общий и углубленный, он предназначен для тех, кто не ранее чем 60 дней назад болел коронавирусом.

— Базовая диспансеризация предполагает следующий маршрут: сначала анкетирование, затем в кабинете медсестра измерит рост, вес, индекс массы тела, объем талии, внутриглазное давление, сделает экспресс-тест на сахар и холестерин, проведет ЭКГ и биоимпедансометрию, которая показывает мышечный и жировой состав тела, — пояснила Смирнова.

В этом году в павильонах будут вести прием акушерки.

У женщин они возьмут мазок на онкоцитологию.

— Следующий этап — прием терапевта. Он посмотрит результаты уже пройденных обследований, даст рекомендации и направления на дополнительные, если они необходимы. Например, может выписать дополнительный анализ крови, — добавила заведующая.

В «Здоровой Москве» также заработал кабинет УЗИ. Там исследуют щитовидную и молочную железы, брахиоцефальные артерии и нижние конечности. Также посетителю дадут направление на флюорографию, ее надо будет сделать в поликлинике.

— Возьмем у пациентов и общий анализ крови, — уточнила Ольга Смирнова, пояснив, что в углубленную проверку входит анализ крови на биохимию и спирометрия, позволяющая оценить состояние легких. — Все обследование займет не больше часа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Павильоны будут работать в 46 парках города семь дней в неделю.

В расширенную программу «Здоровой Москвы» входят более 11 исследований.

Благодаря проекту с 2019 года проверить здоровье смогли более 1 миллиона москвичей, из них треть обследований горожане прошли в прошлом году — с 11 мая по 14 сентября 2022 года павильоны посетили более 370 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы:

— Проект «Здоровая Москва» стал неотъемлемой частью жизни города. Четвертый сезон мы предлагаем москвичам удобный и доступный способ проверить свое здоровье в парке. И результаты радуют: их посетили уже больше миллиона человек, что помогло своевременно выявить множество заболеваний. В этом году пройти обследование можно будет в любом из 46 павильонов. Не откладывайте проверку своего здоровья.

Ведь забота о здоровье — инвестиция в свое будущее.