Обыкновенное чудо. Не жаловаться на судьбу, а вдохновлять других

Миша Юркевич научился играть в теннис наравне со взрослыми / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В конце сентября отмечают две особые международные даты — День жестовых языков и День глухих. Ежегодно в парке «Сокольники», при поддержке Департамента труда и соцзащиты населения, в это время проводится тематический фестиваль «Мир глухих». И в этом мире бывают по-настоящему вдохновляющие истории. «Вечерка» собрала несколько из них.

С песней по жизни

В мире людей с потерей слуха Елена Митрофанова — знаменитость, исполнительница жестовых песен, хотя никто и не ожидал такого будущего у девочки из Иванова, в два с половиной года потерявшей слух... Обнаружив недуг, родители начали водить Лену по врачам, но болезнь прогрессировала.

— В первый класс я попала уже с 4-й степенью тугоухости, в школу слабослышащих, — вспоминает героиня. — Я и так теряла речь, а тут родители совсем испугались, что буду лишь «махать руками», но именно это стало смыслом моей жизни.

Училась с радостью, любознательной девочке было все интересно, но талант раскрылся в школе № 30 МГТУ им. Н. Э. Баумана, где Елена вела общественную работу.

— Меня пригласили во Дворец культуры для глухих. Проводя мероприятия, поняла: это мое, — поясняет она. — Здесь же встретила Гену. Все близкие были против, а я упивалась счастьем!

Родные не могли поверить, что Лена, имея речь, выбрала глухонемого парня. Но уже 34 года они счастливы вместе, воспитали дочь.

— Анечке 30, окончила с отличием университет культуры, — с гордостью сообщают родители. — Работает во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Наша палочка-выручалочка.

Дружная семья вспоминает, как в перестройку Гена, сотрудник театра, мыл полы, а Лена, подрабатывая в школе, увлеклась жестовым пением.

— Гена — первый мой слушатель,, судья и критик, говорил: «Хочешь проверить, хорошая ли песня, посади абсолютно глухого ее посмотреть». Для меня жестовая песня — состояние души, желание поделиться своими чувствами с другими. Помните слова: «Нам песня строить и жить помогает»? Точнее и не скажешь.

Мастер Мегавольт

Улыбчивый, ясноглазый, 18-летний Петя Володькин сразу располагает к себе. У Петра глухота и тяжелое нарушение речи, но это не мешает ему быть добрым. Он всегда готов помочь, любит животных и детей.

— После операции Петя с перевязанной головой ходил по больнице с медсестрой, чтобы поддержать больных малышей, после того как сделают укол, — говорит мама Евгения Викторовна. — Меня всегда спрашивают, как вы смогли воспитать такого мальчика, я так горжусь им! Однако близкие и друзья знают: у Пети не только сердце, но и руки золотые. Мама смеется, что «сын родился с электрической схемой в голове», и называет его Мегавольт: Петр может починить все, что работает от электричества.

Еще он может из лоскута ткани сшить игрушку, из фольги сделать скульптуру. Любит рисовать, моделировать 3D-проекты домов и заниматься в деревообрабатывающей мастерской Центра реабилитации для инвалидов «Ремесла».

— Педагог Айрат Изохович и Петя понимают друг друга с полуслова. Наставник всегда его хвалит, — рассказывает женщина.

У Евгении Викторовны тоже инвалидность, поэтому проблемы, с которыми сталкивается сын, ей знакомы не понаслышке.

— Чтобы людям с проблемами здоровья было комфортно жить, надо менять отношение к ним, — отметила собеседница. — Я видела много одиноких пациентов с онкологией, на колясках, знаю, как им тяжело. Благодарю Бога, что у меня есть Петя. В следующем году он планирует поступить в колледж, педагоги советуют продолжить обучение по художественному направлению. Хочу, чтобы Петя нашел свое дело и был счастлив.

Мальчик-ракетка

Энергичный Миша Юркевич, несмотря на свои семь лет, уже уверенно играет в теннис и заслуженно получил свое первое «звание» — мальчик-ракетка.

— Миша с рождения не давал нам с мужем покоя ни днем, ни ночью, — с улыбкой вспоминает мама Алена Николаевна. — Он реально живчик с моторчиком, рано начал ползать, бегать.

Чтобы направить безудержную энергию в «мирное русло», родители отвели сына на теннис в учреждение соцзащиты — Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта в Зеленограде. Миша с готовностью выполняет все указания тренера Бориса Личу. Догадаться, что у мальчика проблемы со здоровьем, невозможно, если не заметить слуховой аппарат. Однако тренер и родители мальчика проблем в этом не видят.

— О том, что Миша родился с патологией, мы узнали еще в роддоме, — говорят родители. — Но нас это не удивило, ведь мой муж Юра уже в третьем поколении с нарушением слуха, я потеряла слух в детстве. Мы знаем, как с этим жить, и детей учим. Миша слабослышащий, сейчас говорит наравне со слышащими. А вот младший сын, пятилетний Костя, — глухой, у него были сложности в речи, но и он справился.

Миша и Костя благодаря родителям не чувствуют себя особенными, они обычные мальчики: любят гулять, играть, читать, рисовать, проводить время на даче. В этом году Миша стал первоклассником, причем учится в обычной школе.

— Мы даем много возможностей сыновьям реализовать себя, — улыбается глава семьи Юрий Юркевич. — Хотелось бы, чтобы Миша достиг успеха в спорте.

В семье Юркевичей все члены имеют разную степень потери слуха, но это не отражается на их стиле и качестве жизни, они часто бывают на выставках, в музеях, кино.

— У нас есть социальные льготы, пенсия, — рассказывает мама. — Мы не любим сидеть дома, нам важно быть в курсе всех событий, тем более в столице столько мероприятий! В Москве делается очень много для того, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно, и я вижу огромные перемены к лучшему.

Кстати, у истоков московского фестиваля, приуроченного к Международному дню глухих, стояла вице-спикер Госдумы Людмила Швецова: много лет назад она поддержала идею мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам слабослышащих и глухих людей.

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