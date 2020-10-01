Первое заседание парламента прошло очно

Фото: twitter.com/moscowcityduma

В среду, 30 сентября, состоялось первое заседание осенней сессии столичного парламента, в рамках которого рассмотрели сразу несколько вопросов. Депутаты обсудили план работы Мосгордумы, вопросы назначения мировых судей, состав комиссии по монументальному искусству и другие.

Председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников объявил об открытии первого в осенней сессии заседания столичного парламента. Перед тем как приступить к рассмотрению вопросов по существу, депутаты почтили память заместителя председателя Мосгордумы и общественного деятеля, актера и режиссера Николая Губенко, который скончался 16 августа этого года, минутой молчания. На общем экране показали запись одного из его выступлений.

— Заседание проходит в очной форме в здании Московского парламентского центра с соблюдением всех необходимых санитарных требований и мер. При этом сейчас порядка 50 процентов сотрудников аппарата Думы остаются на удаленке, — сообщил Алексей Шапошников.

По словам председателя МГД, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться, депутаты вернутся к дистанционному формату заседаний, который вполне успешно зарекомендовал себя в пиковый период пандемии.

— Однако на данный момент парламент не планирует полностью уходить на удаленку, — отметил Шапошников.

Первый вопрос на повестке дня — проект постановления об изменениях в плане работы третьего квартала Московской городской думы. Он не вызвал особых разногласий.

Далее депутаты перешли к вопросам назначения мировых судей. Доклад зачитывал заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин. Он сообщил, что согласно указам президента Российской Федерации ряд мировых судей города Москвы назначены судьями районных судов города Москвы. Кроме того, по письменному заявлению или в связи с переходом на другую работу прекращены полномочия мировых судей трех районов Москвы.

Что касается новых кандидатов, то их планируют назначить на трехлетний и пятилетний срок полномочий. Все, кто представляется впервые, имеют высшее профессиональное образование и необходимый стаж работы по юридической специальности. По месту работы они получили положительные характеристики. Кандидаты, которые назначаются повторно, также имеют соответствующие оценки, справки о количественных и качественных показателях работ, положительные заключения квалификационной коллегии судей.

В итоге проекты постановлений по назначению мировых судей были поддержаны большинством парламентариев. Следующим вопросом рассматривался проект постановления «О персональном составе Комиссии по монументальному искусству». Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что комиссия была создана более 20 лет назад и все эти годы сохранялся принципиально важный момент: в ее составе нет депутатов, в нее входят исключительно представители творческой интеллигенции.

— Именно эксперты оценивают все предложения по возведению памятников монументально-декоративного искусства городского значения, поступающие от граждан, организаций и органов власти. И только после этого решение выносится на заседание Московской городской думы. Этот механизм уникальный, аналогов ему в других регионах и даже в мире нет, — пояснил Алексей Шапошников.

По результатам голосования в комиссию вошли 15 человек: Константин Аверьянов, Сергей Андрияка, Евгений Богатырев, Игорь Бурганов, Галина Ведерникова, Галина Волкова, Игорь Воскресенский, Татьяна Гук, Олег Закоморный, Сергей Иванов, Валерий Перфильев, Сергей Половинкин, Елена Соловьева, Алексей Тихонов, Александр Школьник.

Председатель Мосгордумы сообщил, что в осеннюю сессию депутаты продолжат работу по обеспечению соответствия городского законодательства федеральному. Планируется актуализировать ряд городских законов.

Также начинается большая работа по изменению столичного законодательства в связи с поправками к Конституции Российской Федерации. Депутаты и аппарат столичного парламента уже приступили к работе по правовому аудиту городского законодательства.

Ключевым направлением работы традиционно остается проект бюджета. Он будет иметь, как и ранее, социальную направленность. Сформируют его с еще большим акцентом на социальную составляющую, так как крайне важно поддержать москвичей, пострадавших из-за пандемии.

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