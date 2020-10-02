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Жители рассказали историю района
Кадр из документального фильма «Говорит Гольяново». Автор идеи Игорь Зверев рассказывает историю района / Кадр из документального фильма «Говорит Гольяново»

Жители рассказали историю района

Наталья Тростьянская

Город

Библиотеки востока Москвы выложили на своем официальном YouTube-канале документальный фильм о жителях района Гольяново. В четверг, 1 октября, «Вечерняя Москва» пообщалась с автором короткого метра.

Ведущий библиотекарь Игорь Зверев последние семь лет работает в библиотеке № 72 в районе Гольяново, отвечает за организацию и проведение массовых мероприятий, поэтому много общается с местными жителями.

Идея снять документальный фильм «Говорит Гольяново» родилась у него еще весной, когда все перешли на удаленку. Уже тогда он знал, что героями его киноленты должны стать активные читатели библиотеки.

— Это все интересные люди, которые могли бы показать жизнь района с разных сторон, — пояснил Зверев. — Кто-то из них связан с искусством, кто-то со спортом или наукой.

Библиотекарь не стал откладывать идею в долгий ящик, сразу набросал сценарный план и, как только появилась возможность, вместе с коллегой Алексеем Ефимовым, который увлекается съемками документального кино, приступил к производству фильма. Всего в киноленту вошли пять историй, рассказанные пятью разными героями. Автор фильма хотел показать, как развивался район, через судьбы конкретных людей.

— Я специально отдавал предпочтение жителям старшего поколения, — признался Игорь Зверев. — Ведь они могут рассказать подлинную историю района: каким он был раньше, как застраивался.

Своими воспоминаниями для фильма поделился, например, спортсмен Николай Жданов. Он родился в Гольянове почти полвека назад, видел, как закалялся характер района, в том числе во время тренировок перед спортивными соревнованиями.

Почетный тамада Москвы Григорий Самолов переехал в столицу в 1980-х годах и обосновался в Гольянове. Район стал для него второй родиной. Он помнит, как молодые люди собирались дружными компаниями и пели песни, сидя у подъездов.

— Это такая романтика, которой сейчас, к сожалению, нет, — вздохнул автор фильма.

Сам Зверев в документальной киноленте выступил в качестве рассказчика. Историк по образованию, он добавил в фильм несколько фактов о развитии территории, где расположено современное Гольяново, во времена правления царя Алексея Михайловича и императора Александра I. Будете гулять по району, обратите внимание на возрожденный храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. По словам Зверева, это единственное сохранившееся строение, связанное с древней историей района.

Фильм о Гольянове стал его первой документальной работой. Но в творческих планах есть съемки киноисторий и о других районах Восточного округа Москвы.

— Я родился и вырос в Москве, люблю ее, — сказал Зверев. — Возможно, свой следующий фильм посвящу району Преображенское, где живу сам.

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