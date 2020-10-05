Лучшему таксисту любая траектория подвластна

По мнению Ивана Жимонова, который занял второе место на конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы», необходимо проверять знания Правил дорожного движения и навыков вождения у всех, кто приходит устраиваться на работу в такси / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В минувшие выходные в столице прошел конкурс профессионального мастерства, на котором выявили лучших водителей московского такси.

В газете «Голос Москвы» от 5 октября 1907 года было опубликовано первое упоминание о столичном такси: «Вчера в Москве появился первый извозчик на автомобиле. Какойто шофер привесил к своему небольшому «олдсмобилю» плакат: «Извозчик, такса по соглашению». Он разъезжал по улицам, останавливался на углах и, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие седоков», — так описал журналист первого московского таксиста.

Сегодня около 80 тысяч автомобилей такси возят пассажиров по столице. «Транспортная ассоциация московской агломерации» совместно со столичным Дептрансом организовала конкурс профмастерства «Лучший водитель такси Москвы».

Первые два этапа — теоретические, на знания Правил дорожного движения (ПДД) и законодательства.

— Я только одну ошибку допустил в теории, — рассказал водитель Иван Жимонов. — А еще я бы сделал такую проверку знаний обязательной при принятии на работу в такси.

Иван, как и другие конкурсанты, уже прошел первые этапы и ждет начала третьего — проверки водительских навыков.

С напутственным словом к участникам конкурса обратился начальник отдела развития таксомоторных перевозок столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Алексюк.

— От мастерства водителя зависят жизнь и здоровье пассажиров и его самого. Кроме того, сейчас возник новый риск — коронавирусная инфекция, поэтому важно соблюдать не только ПДД, но и правила, установленные Роспотребнадзором, — сказал Сергей Алексюк.

Проверка водительских навыков проходила на специальной площадке, где конусами были размечены фигуры для семи заданий, известных всем по экзаменам на права.

В распоряжении конкурсантов две машины: пока на одной выполняют заезд, вторую дезинфицируют. Такие времена — нужно беречься.

Первым на старт выходит Вадим Корочкин, самый молодой участник. Судья дает старт. Вадим четко проходит обе петли «восьмерки», но уже на втором упражнении при заезде в бокс немного ошибается с траекторией. Ограничительный конус предательски качнулся — минус балл. А заденешь больше двух — можно не продолжать.

Следующий за рулем — опытный Константин Войнов. Все упражнения выполняет без помарок, несмотря на то что накануне работал всю ночь.

Перед стартом у конкурсантов была возможность выбрать музыку для своего заезда. Любимого всеми водителями шансона или «Зеленоглазое такси» в свой репертуар никто не включил. Выбор пал на динамичную, драйвовую музыку. А Индира Магомедова, одна из двух женщин-участниц, заказала гимн России и стартовала под фанфары.

По итогам трех этапов первое место занял Константин Войнов, второе — Иван Жимонов. Награды победителям вручат на VIII Международном евразийском форуме «Такси».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шуриков, председатель Московского городского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:

— Очень рад, что такси в городе процветает. Конкурс — это возможность оценить мастерство водителей. Существует он уже давно, в свое время у нас соревновались даже директора таксомоторных парков. Будем надеяться, что в следующем году это мероприятие попадет в структуру конкурса «Московские мастера».

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