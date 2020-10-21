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Сергей Собянин: Магистраль запустили раньше срока
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин: Магистраль запустили раньше срока

Наталья Тростьянская

Город

В среду, 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по последнему участку проспекта Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. В столице появилась еще одна магистраль.

Проспект Генерала Дорохова построили как Южный дублер Кутузовского проспекта. Новая магистраль проходит от развязки на МКАД до Третьего транспортного кольца в районе Сити.

— Построен один из крупнейших дорожных объектов последнего времени, — подчеркнул Сергей Собянин. — Еще одна вылетная магистраль. Дублер Кутузовского и Мичуринского проспектов, Можайского шоссе. Ситуация на этих трассах после ввода новой магистрали должна улучшиться.

Этот дорожный проект, по словам мэра, реализовали в течение последних пяти лет. Проспект Генерала Дорохова строили в три этапа. Сначала сделали участок от развязки на МКАД, которую реконструировали, до Аминьевского шоссе. Потом дорогу продлили до Минской улицы. И вот теперь — до Третьего транспортного кольца.

Последний участок новой вылетной магистрали проходит вдоль путей Киевского направления Московской железной дороги. Всего вместе с искусственными сооружениями, боковыми проездами, съездами и подъездными дорогами построено 6,3 километра дорог. При этом участок сдали на два месяца раньше контрактного срока.

— Обычно такие сложные объекты строятся в два раза дольше, — заметил Сергей Собянин. — Для примера — частный проект, связанный со строительством Северного дублера Кутузовского проспекта. Три года прошло — только начинается стройка. За пять лет мы реализовали аналогичный проект. Это настоящий подвиг строителей.

В цифрах проспект Генерала Дорохова выглядит так: 10 километров основного хода, а с учетом всех съездов и дублеров — 27,4 километра дорог, в том числе 25 мостов, эстакад, тоннелей и пешеходных подземных переходов. Всего на трассе шесть полос движения для транспорта — по три в каждую сторону.

— Это магистраль высочайшего европейского класса: 27 километров и только один светофор, — рассказал первый заместитель руководителя столичного Департамента строительства Петр Аксенов.

Проспект Генерала Дорохова стал 24-й вылетной магистралью Москвы. С открытием трассы улучшилась транспортная доступность западной части города: районов Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, поселка Заречье и перспективной жилой застройки района Раменки.

— Улучшение транспортной ситуации так или иначе почувствуют около миллиона москвичей, — подчеркнул Сергей Собянин.

Всего в этом году в городе появится около 100 километров новых дорог. За оставшиеся месяцы строители обещают закончить продолжение Октябрьского проспекта в Троицке, трассу «Платформа Остафьево — городской округ Щербинка», подъездные дороги к пожарным депо в поселениях Марушкино, Киевский, Кленовское и Краснопахорское, а также развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.

— Несмотря на коронавирус, мы продолжаем активно строить дороги, — сказал Сергей Собянин. — Строятся хорды, развязки, магистрали. Дорожное хозяйство Москвы становится современным и удобным для ее жителей и всех, кто приезжает в столицу.

До 2023 года в городе планируют построить еще 335,7 километра дорог.

СПРАВКА

Название новой магистрали — проспект Генерала Дорохова — выбрали сами москвичи. Осенью прошлого года на портале проекта «Активный гражданин» прошло голосование, в котором приняли участие 149 110 жителей столицы. Из них 60,86 процента (или 90 746 человек) поддержали идею назвать новую магистраль в честь генерала Дорохова.

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