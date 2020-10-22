Правительство Москвы направило почти 400 миллионов рублей на реализацию проектов НКО

Гендиректор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина благодаря правительству столицы сможет помочь еще большему числу женщин с детьми / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 22 октября, столичный Комитет общественных связей и молодежной политики подвел итоги ежегодного конкурса грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.

В этом году на конкурс грантов было подано более тысячи заявок. Победителями стали 183 некоммерческие организации (НКО), которые осуществляют свою деятельность на территории столицы.

— В этом году конкурс проходил в обновленном формате: мы упростили систему подачи заявок, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, работающих более года, до пяти миллионов рублей, а также предоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Проекты рассматривал экспертный совет. В его состав вошли члены Общественной палаты Москвы, эксперты от НКО, представители органов государственной власти, образовательных, научных и других организаций, а также предприниматели, реализующие проекты корпоративной социальной ответственности.

— В этом году независимую и всестороннюю оценку проектов проводил 241 эксперт, — рассказала заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Проект, претендующий на победу, должен был соответствовать десяти критериям, среди которых — актуальность и значимость для жителей города, потенциальная эффективность и уникальность предлагаемого решения, а также компетентность команды. Председатель экспертного совета Мария Большакова уточнила, что одну заявку оценивали три человека.

— Эксперты назначались в случайном порядке с учетом их специализации и отсутствия конфликта интересов, — отметила она.

Примечательно, что в этом году победителями стали много новых организаций. Одна из них — благотворительный фонд «Женщины за жизнь», занимающийся поддержкой женщин с детьми в трудной жизненной ситуации и будущих мам, которые встают перед выбором — оставлять ребенка или делать аборт.

— За пять лет нашей работы мы помогли более двум тысячам женщин, — рассказала генеральный директор фонда Наталья Москвитина.

Их проект «Мамино окно» выиграл грант в размере 1,9 миллиона рублей.

— Суть проекта в том, что в разных округах Москвы мы открываем окна, через которые женщины могут получить продуктовую помощь, — пояснила Москвитина. — Благодаря гранту мы сможем открыть еще два таких окна.

Наталья отметила, что часто женщинам необходима поддержка, и не только финансовая, но и продуктовая, вещевая, психологическая, юридическая. Фонд оказывает ее бесплатно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— В 12 номинациях конкурса приняли участие свыше тысячи проектов. Их представили как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО. Поздравляем победителей и благодарим всех участников! Москвичи и, конечно, правительство города ценят вашу самоотдачу, стремление помогать и приносить пользу людям вокруг. Больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы» (43 организации), «Наше наследие» (35 организаций) и «Благотворительность» (15 организаций).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Проходной балл для победителей в этом году составил 8,45. В прошлом году по итогам конкурса финансовую поддержку из городского бюджета получили 234 организации. До экспертной оценки в этом году допущено 1008 заявок. Более 2,5 тысячи некоммерческих организаций получили поддержку с 2002 года. Экспертная оценка проектов, претендующих на грант, осуществлялась по 10 критериям.

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